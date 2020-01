Мировые автопроизводители пессимистично оценивают перспективы продаж на китайском рынке

Мировые автопроизводители негативно оценивают перспективы продаж на автомобильном рынке Китая в этом году, сообщает Reuters

Фото: EPA-EFE/WU HONG

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Топ-менеджеры, такие как основатель Geely Ли Шуфу и президент партнера Ford Motor Co - Chongqing Changan Automobile Co Ltd - Чжу Хуаронг, заявили, что они ожидают более жесткой конкуренции, которая отсеет более слабых игроков.General Motors, второй по величине иностранный автопроизводитель в Китае, на прошлой неделе сообщил о падении продаж на 15% в 2019 г. и придерживается "медвежьего" прогноза на 2020 г."Мы ожидаем, что спад на рынке продолжится в 2020 г., и ожидаем сохранения сдерживающих факторов в нашем китайском бизнесе", - заявил Мэтт Циен, исполнительный вице-президент GM и президент GM China.Volkswagen Group, которая зафиксировала снижение продаж на 1,1% за первые 11 месяцев прошлого года, ожидает, что рынок будет расти относительно низкими темпами примерно до 2023-2024 гг.Как сообщали "Вести.Экономика" , по итогам 2018 г. продажи автомобилей в Китае упали впервые за более чем 20 лет.На показателях крупнейшего в мире авторынка сказалось замедление экономического роста в Китае, а также последствия торговой войны между Пекином и Вашингтоном.Кроме того, на показателях продаж отразилось то, что в некоторых китайских провинциях новые стандарты выбросов были внедрены раньше, чем ожидалось, что усилило неопределенность для автопроизводителей.Спад на китайском рынке сказывается на автопроизводителях по всему миру, оставляя им меньше возможностей для роста, в то время как продажи в Европе и США также сократились.