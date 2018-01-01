В России изменится система оплаты труда учителей

Поправки в Трудовой кодекс закрепят распределение фонда оплаты труда.

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Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Как сообщила в интервью "Российской газете" министр просвещения Ольга Васильева, готовящиеся поправки позволят изменить структуру оплаты труда учителей. Изменения будут предполагать, что 70% средств из фонда оплаты труда будут направляться на оклады за одну ставку, а оставшиеся 30% пойдут на надбавки и стимулирующие выплаты.В принципе, на таком распределении Минпросвещение настаивало и раньше, однако требование относительно того, чтобы базовые оклады учителей составляли не менее 70% фонда оплаты труда школы по факту выполняли только в 20 регионах из 85. Сейчас пропорция выплат определяется субъектами и муниципалитетами самостоятельно. По мнению Васильевой, введение базовых гарантий на федеральном уровне поможет изменить ситуацию."Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю, и только 30% должно выделяться на различные надбавки... Благодаря Татьяне Алексеевне Голиковой сейчас разрабатываются поправки в Трудовой кодекс. Они позволят ввести единую модель, по которой будет формироваться структура оплаты труда, позволят прописать базовые гарантии на федеральном уровне. И мы очень надеемся, что после медиков по такой регионально-отраслевой системе пойдем и мы с учителями", - пояснила Ольга Васильева.В декабре министерство просвещения предложило Минтруда несколько вариантов повышения зарплат учителей. По информации ведомства, базовые ставки в зависимости от региона разнятся почти в 6 раз. Так, в Мордовии за 18 уроков в неделю учителя получают 3,6 тыс. руб., а в Приморском крае - 22,3 тыс. руб.