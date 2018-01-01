Топ-10 самых дорогих войн в истории США

США являются крупнейшей военной державой в мире. Эта страна также является вовлеченной в наибольшее число военных конфликтов. Несомненно, ведение военных действий требует больших затрат.

10. Испано-американская война Расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.) : $10,33 млрд



Длительность : 4 месяца



Военные потери США : 2 446



Испано-американская война — военный конфликт между Испанией и США в 1898 г. В ходе боевых действий США захватили принадлежавшие Королевству Испания с XVI века Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины.



Военные действия начались в период после внутреннего взрыва броненосца Мэн в гавани Гаваны (Куба), что привело к вмешательству США в кубинскую войну за независимость.



Война привела к доминированию США в Карибском регионе и привела к приобретению США тихоокеанских владений Испании. Это привело к участию США в Филиппинской революции и, в конечном итоге, в Филиппинско-американской войне.



Поражение и потеря последних остатков Испанской империи были глубоким шоком для национальной сознания Испании и спровоцировали тщательную философскую и художественную переоценку испанского общества, известного как Поколение 98 года.



Соединенные Штаты приобрели несколько островных владений, охватывающих весь земной шар, а в стране разгорелись новые дебаты о целесообразности экспансионизма. : $10,33 млрд: 4 месяца: 2 446Испано-американская война — военный конфликт между Испанией и США в 1898 г. В ходе боевых действий США захватили принадлежавшие Королевству Испания с XVI века Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины.Военные действия начались в период после внутреннего взрыва броненосца Мэн в гавани Гаваны (Куба), что привело к вмешательству США в кубинскую войну за независимость.Война привела к доминированию США в Карибском регионе и привела к приобретению США тихоокеанских владений Испании. Это привело к участию США в Филиппинской революции и, в конечном итоге, в Филиппинско-американской войне.Поражение и потеря последних остатков Испанской империи были глубоким шоком для национальной сознания Испании и спровоцировали тщательную философскую и художественную переоценку испанского общества, известного как Поколение 98 года.Соединенные Штаты приобрели несколько островных владений, охватывающих весь земной шар, а в стране разгорелись новые дебаты о целесообразности экспансионизма.

9. Гражданская война (Конфедерация) Расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.) : $22,99 млрд



Длительность : 4 года



Военные потери США : 750 тыс. (Север и Юг)



Гражданская война в США — гражданская война 1861-1865 гг. между Союзом 20 нерабовладельческих штатов и 4 пограничных рабовладельческих штатов Севера, с одной стороны, и Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга.



Боевые действия начались с обстрела форта Самтер 12 апреля 1861 г. и завершились сдачей остатков армии южан под командованием генерала Стенда Уэйти 23 июня 1865 г.



В ходе войны произошло около 2 тыс. мелких и крупных сражений. В этой войне граждан США погибло больше, чем в любой другой из войн, в которых участвовали США. : $22,99 млрд: 4 года: 750 тыс. (Север и Юг)Гражданская война в США — гражданская война 1861-1865 гг. между Союзом 20 нерабовладельческих штатов и 4 пограничных рабовладельческих штатов Севера, с одной стороны, и Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга.Боевые действия начались с обстрела форта Самтер 12 апреля 1861 г. и завершились сдачей остатков армии южан под командованием генерала Стенда Уэйти 23 июня 1865 г.В ходе войны произошло около 2 тыс. мелких и крупных сражений. В этой войне граждан США погибло больше, чем в любой другой из войн, в которых участвовали США.

8. Гражданская война в США (Север) Расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.) : $68,17 млрд



Длительность : 4 года



Военные потери США : 750 тыс. (Север и Юг)



Гражданская война в США — гражданская война 1861-1865 гг. между Союзом 20 нерабовладельческих штатов и 4 пограничных рабовладельческих штатов Севера, с одной стороны, и Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга.



Боевые действия начались с обстрела форта Самтер 12 апреля 1861 г. и завершились сдачей остатков армии южан под командованием генерала Стенда Уэйти 23 июня 1865 г.



В ходе войны произошло около 2 тыс. мелких и крупных сражений. В этой войне граждан США погибло больше, чем в любой другой из войн, в которых участвовали США. : $68,17 млрд: 4 года: 750 тыс. (Север и Юг)Гражданская война в США — гражданская война 1861-1865 гг. между Союзом 20 нерабовладельческих штатов и 4 пограничных рабовладельческих штатов Севера, с одной стороны, и Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга.Боевые действия начались с обстрела форта Самтер 12 апреля 1861 г. и завершились сдачей остатков армии южан под командованием генерала Стенда Уэйти 23 июня 1865 г.В ходе войны произошло около 2 тыс. мелких и крупных сражений. В этой войне граждан США погибло больше, чем в любой другой из войн, в которых участвовали США.

7. Война в Персидском заливе Расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.) : $116,6 млрд



Длительность : 7 месяцев



Военные потери США : 383



Война в Персидском заливе — вооруженный конфликт между Многонациональными силами (МНС) и Ираком за освобождение и восстановление независимости Кувейта.



Конфликт известен невиданным до того времени размахом применения авиации (не с точки зрения количества самолетов, а по влиянию на ход боевых действий), "умного" и высокоточного оружия, что, по мнению многих специалистов, знаменовало начало новой эпохи в военном искусстве (также, благодаря самому широкому освещению процесса боевых действий в СМИ, получила название "телевизионной войны").



В коалиции приняли участие почти все бывшие союзники СССР по соцлагерю, и сам Советский Союз, уже находившийся на грани распада, впервые поддержал США.



Война имела тяжелые экологические последствия для региона. В последние недели оккупации Кувейта иракские войска организовали сброс нефти в Персидский залив.



Пытаясь предотвратить попадание нефти в залив, авиация Многонациональных сил подвергла бомбардировке ряд нефтенасосных станций с применением высокоточного оружия. Тем не менее, до конца войны в залив вылилось около 8 млн баррелей нефти.



В соответствии с принятой после войны резолюцией СБ ООН 687 экспертами Организации Объединённых Наций была реализована программа по уничтожению химического оружия, имевшегося у Ирака.



Всего эксперты ликвидировали или подтвердили добровольную ликвидацию самими иракцами 88 тыс. химических боеприпасов, более 690 тонн реагентов, 4 тыс. тонн прекурсоров и 980 единиц оборудования, использовавшегося для производства химического оружия. : $116,6 млрд: 7 месяцев: 383Война в Персидском заливе — вооруженный конфликт между Многонациональными силами (МНС) и Ираком за освобождение и восстановление независимости Кувейта.Конфликт известен невиданным до того времени размахом применения авиации (не с точки зрения количества самолетов, а по влиянию на ход боевых действий), "умного" и высокоточного оружия, что, по мнению многих специалистов, знаменовало начало новой эпохи в военном искусстве (также, благодаря самому широкому освещению процесса боевых действий в СМИ, получила название "телевизионной войны").В коалиции приняли участие почти все бывшие союзники СССР по соцлагерю, и сам Советский Союз, уже находившийся на грани распада, впервые поддержал США.Война имела тяжелые экологические последствия для региона. В последние недели оккупации Кувейта иракские войска организовали сброс нефти в Персидский залив.Пытаясь предотвратить попадание нефти в залив, авиация Многонациональных сил подвергла бомбардировке ряд нефтенасосных станций с применением высокоточного оружия. Тем не менее, до конца войны в залив вылилось около 8 млн баррелей нефти.В соответствии с принятой после войны резолюцией СБ ООН 687 экспертами Организации Объединённых Наций была реализована программа по уничтожению химического оружия, имевшегося у Ирака.Всего эксперты ликвидировали или подтвердили добровольную ликвидацию самими иракцами 88 тыс. химических боеприпасов, более 690 тонн реагентов, 4 тыс. тонн прекурсоров и 980 единиц оборудования, использовавшегося для производства химического оружия.

6. Первая мировая война Расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.) : $381,8 млрд



Длительность : 1 год 7 месяцев



Военные потери США : 116 516



Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества.



Всего за годы войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 млн человек, в том числе 60 млн в Европе, из которых погибло от 9 млн до 10 млн.



Количество жертв среди гражданского населения, по разным оценкам, находится в интервале от 7 млн до 12 млн человек, из которых около 1 млн погибло в результате боевых действий.



Около 55 млн человек получили ранения. Война послужила прологом и детонатором ряда крупнейших революций, включая Февральскую и Октябрьскую 1917 года в России, и Ноябрьскую 1918 г. в Германии.



В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.



В 1917 г. страны же Антанты стали получать значительную помощь со стороны США (продовольствие, промышленные товары, а позднее и подкрепления), одновременно усиливая экономическую блокаду Германии.



27 августа 1917 г. США, а в октябре и остальные страны предпринимают величайший акт экономической блокады — общее эмбарго на весь вывоз в нейтральные страны, соседние с Германией.



6 апреля США выступили на стороне Антанты.



Для США потери в войне были абсолютно и относительно невелики, экономическое положение США значительно улучшилось за время войны. Но общественное мнение США было разочаровано результатами победы и послевоенного мироустройства. : $381,8 млрд: 1 год 7 месяцев: 116 516Первая мировая война — один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества.Всего за годы войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 млн человек, в том числе 60 млн в Европе, из которых погибло от 9 млн до 10 млн.Количество жертв среди гражданского населения, по разным оценкам, находится в интервале от 7 млн до 12 млн человек, из которых около 1 млн погибло в результате боевых действий.Около 55 млн человек получили ранения. Война послужила прологом и детонатором ряда крупнейших революций, включая Февральскую и Октябрьскую 1917 года в России, и Ноябрьскую 1918 г. в Германии.В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.В 1917 г. страны же Антанты стали получать значительную помощь со стороны США (продовольствие, промышленные товары, а позднее и подкрепления), одновременно усиливая экономическую блокаду Германии.27 августа 1917 г. США, а в октябре и остальные страны предпринимают величайший акт экономической блокады — общее эмбарго на весь вывоз в нейтральные страны, соседние с Германией.6 апреля США выступили на стороне Антанты.Для США потери в войне были абсолютно и относительно невелики, экономическое положение США значительно улучшилось за время войны. Но общественное мнение США было разочаровано результатами победы и послевоенного мироустройства.

5. Корейская война Расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.) : $389,81 млрд



Длительность : 3 года 1 месяц



Военные потери США : 36 574



Корейская война — конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 г. по 27 июля 1953 г., хотя официального окончания войны объявлено не было. Часто этот конфликт времен "холодной войны" рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.



В состав северной коалиции входили: Северная Корея и ее вооруженные силы; китайская армия (поскольку официально считалось, что КНР в конфликте не участвовала, регулярные китайские войска формально считались соединениями так называемых "китайских народных добровольцев"); СССР, который также официально не участвовал в войне, но во многом взял на себя её финансирование, а также снабжение китайских войск.



Со стороны Республики Корея в войне принимали участие Республика Корея, США, Великобритания, Австралия и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН.



В 1993 г. число погибших было разделено Оборонным комитетом страны на 33 686 погибших в боевых действиях, 2830 небоевых потерь и 17 730 погибших в происшествиях не на корейском театре военных действий в этот же период.



В ходе войны США потеряли 1700 танков и бронемашин. : $389,81 млрд: 3 года 1 месяц: 36 574Корейская война — конфликт между КНДР и Республикой Корея, длившийся с 25 июня 1950 г. по 27 июля 1953 г., хотя официального окончания войны объявлено не было. Часто этот конфликт времен "холодной войны" рассматривается как опосредованная война между США c их союзниками и силами КНР и СССР.В состав северной коалиции входили: Северная Корея и ее вооруженные силы; китайская армия (поскольку официально считалось, что КНР в конфликте не участвовала, регулярные китайские войска формально считались соединениями так называемых "китайских народных добровольцев"); СССР, который также официально не участвовал в войне, но во многом взял на себя её финансирование, а также снабжение китайских войск.Со стороны Республики Корея в войне принимали участие Республика Корея, США, Великобритания, Австралия и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН.В 1993 г. число погибших было разделено Оборонным комитетом страны на 33 686 погибших в боевых действиях, 2830 небоевых потерь и 17 730 погибших в происшествиях не на корейском театре военных действий в этот же период.В ходе войны США потеряли 1700 танков и бронемашин.

4. Война во Вьетнаме Расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.) : $843,63 млрд



Длительность : 17 лет, 9 месяцев



Военные потери США : 58 220



Война во Вьетнаме — один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века, оставивший заметный след в культуре и занимающий существенное место в новейшей истории Вьетнама, а также США и СССР, сыгравших в нём немаловажную роль.



Война началась как гражданская в Южном Вьетнаме. В дальнейшем в войну был втянут Северный Вьетнам, позднее получивший поддержку КНР и СССР, а также США и их союзники (военный блок СЕАТО), выполнявшие обязательства по защите дружественного им Южного Вьетнама.



По мере развития событий война оказалась переплетена с шедшими параллельно гражданскими войнами в Лаосе и Камбодже. Все боевые действия в Юго-Восточной Азии, проходившие с конца 1950-х гг. и до 1975 г., известны как Вторая Индокитайская война.



По данным американского института Гэллапа, в 1964-1972 гг. именно война во Вьетнаме занимала первое место в числе наиболее важных проблем, волновавших общественность США. Война всколыхнула американское общественное мнение.



Повышение интереса на массовом уровне к внешнеполитическим проблемам в свою очередь сказывается на повышении роли общественного мнения в процессе формирования и осуществления внешней политики США.



Война во Вьетнаме оказала весьма значительное влияние на мировоззрение жителей США. Новое движение, хиппи, появилось из молодёжи, протестующей против этой войны.



Кульминацией движения стали так называемый «Поход на Пентагон», когда в октябре 1967 г. в Вашингтон съехалось до 100 тысяч молодых людей, протестующих против войны, а также протесты во время съезда Демократической партии США в Чикаго в августе 1968 г. : $843,63 млрд: 17 лет, 9 месяцев: 58 220Война во Вьетнаме — один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века, оставивший заметный след в культуре и занимающий существенное место в новейшей истории Вьетнама, а также США и СССР, сыгравших в нём немаловажную роль.Война началась как гражданская в Южном Вьетнаме. В дальнейшем в войну был втянут Северный Вьетнам, позднее получивший поддержку КНР и СССР, а также США и их союзники (военный блок СЕАТО), выполнявшие обязательства по защите дружественного им Южного Вьетнама.По мере развития событий война оказалась переплетена с шедшими параллельно гражданскими войнами в Лаосе и Камбодже. Все боевые действия в Юго-Восточной Азии, проходившие с конца 1950-х гг. и до 1975 г., известны как Вторая Индокитайская война.По данным американского института Гэллапа, в 1964-1972 гг. именно война во Вьетнаме занимала первое место в числе наиболее важных проблем, волновавших общественность США. Война всколыхнула американское общественное мнение.Повышение интереса на массовом уровне к внешнеполитическим проблемам в свою очередь сказывается на повышении роли общественного мнения в процессе формирования и осуществления внешней политики США.Война во Вьетнаме оказала весьма значительное влияние на мировоззрение жителей США. Новое движение, хиппи, появилось из молодёжи, протестующей против этой войны.Кульминацией движения стали так называемый «Поход на Пентагон», когда в октябре 1967 г. в Вашингтон съехалось до 100 тысяч молодых людей, протестующих против войны, а также протесты во время съезда Демократической партии США в Чикаго в августе 1968 г.

3. Война в Афганистане Расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.) : $910,47 млрд



Длительность : с 2001 по 2014 гг.



Военные потери США : 2 285



Война в Афганистане (с 2001 по 2014 гг.) — асимметричный военный конфликт между Международными силами содействия безопасности (ISAF), поддерживаемыми сначала Северным альянсом, а затем новым правительством Афганистана, и исламистской организацией Талибан, контролировавшей до этого большую часть Афганистана. Один из этапов гражданской войны в Афганистане, продолжающейся с 1978 г.



США проводят операцию в Афганистане в рамках операции "Несокрушимая свобода", начатой в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 г. Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) действуют в соответствии с резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 г. Это самая продолжительная война в истории США.



С июля 2011 г. начался постепенный вывод войск коалиции из Афганистана. В июле 2013 г. обеспечение безопасности в стране передано местным силовым структурам, с этого момента контингент коалиции играет вспомогательную роль. Фактически война была окончена лишь формально, а на самом деле продолжалась и дальше. : $910,47 млрд: с 2001 по 2014 гг.: 2 285Война в Афганистане (с 2001 по 2014 гг.) — асимметричный военный конфликт между Международными силами содействия безопасности (ISAF), поддерживаемыми сначала Северным альянсом, а затем новым правительством Афганистана, и исламистской организацией Талибан, контролировавшей до этого большую часть Афганистана. Один из этапов гражданской войны в Афганистане, продолжающейся с 1978 г.США проводят операцию в Афганистане в рамках операции "Несокрушимая свобода", начатой в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 г. Международные силы содействия безопасности в Афганистане (ISAF) действуют в соответствии с резолюцией № 1386 Совета Безопасности ООН от 20 декабря 2001 г. Это самая продолжительная война в истории США.С июля 2011 г. начался постепенный вывод войск коалиции из Афганистана. В июле 2013 г. обеспечение безопасности в стране передано местным силовым структурам, с этого момента контингент коалиции играет вспомогательную роль. Фактически война была окончена лишь формально, а на самом деле продолжалась и дальше.

2. Иракская война Расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.) : $1,01 трлн



Длительность : 7 лет 5 месяцев



Военные потери США : 4 410



Иракская война — военный конфликт, начавшийся со вторжения сил США и их союзников в Ирак с целью свержения власти Саддама Хусейна.



В 2002-2003 гг. американская администрация предприняла большие усилия, для того чтобы доказать, что власть Саддама Хусейна представляет опасность для международного сообщества. Ирак обвинялся в возобновлении разработки оружия массового поражения и в сотрудничестве с международными террористическими организациями.



Пребывание иностранных войск на территории Ирака впервые было санкционировано Советом Безопасности ООН в 2004 г. (резолюция 1546) и далее продлевалось в соответствии с резолюциями 1637, 1723 и 1790. Летом 2009 г. Ирак покинули последние контингенты стран-союзниц США. К 1 августа на территории страны остались только американские и британские войска.



Данные об американских потерях в ходе конфликта сильно различаются.



Согласно данным иракских повстанцев в конфликте погибло от 30 тыс. до 40 тыс. американских военных.



Кроме того, боевые действия в Ираке стали причиной стресса, самоубийств и дезертирства среди военнослужащих армии США: по данным Пентагона, только в период с начала военной операции в Ираке в 2003 г. до конца 2009 г. из вооружённых сил США дезертировали почти 8 тыс. военнослужащих, принимавших участие в войне в Ираке.



Согласно данным КСИР Ирана, реальные американские военные потери в 2,5 раза больше заявленных. : $1,01 трлн: 7 лет 5 месяцев: 4 410Иракская война — военный конфликт, начавшийся со вторжения сил США и их союзников в Ирак с целью свержения власти Саддама Хусейна.В 2002-2003 гг. американская администрация предприняла большие усилия, для того чтобы доказать, что власть Саддама Хусейна представляет опасность для международного сообщества. Ирак обвинялся в возобновлении разработки оружия массового поражения и в сотрудничестве с международными террористическими организациями.Пребывание иностранных войск на территории Ирака впервые было санкционировано Советом Безопасности ООН в 2004 г. (резолюция 1546) и далее продлевалось в соответствии с резолюциями 1637, 1723 и 1790. Летом 2009 г. Ирак покинули последние контингенты стран-союзниц США. К 1 августа на территории страны остались только американские и британские войска.Данные об американских потерях в ходе конфликта сильно различаются.Согласно данным иракских повстанцев в конфликте погибло от 30 тыс. до 40 тыс. американских военных.Кроме того, боевые действия в Ираке стали причиной стресса, самоубийств и дезертирства среди военнослужащих армии США: по данным Пентагона, только в период с начала военной операции в Ираке в 2003 г. до конца 2009 г. из вооружённых сил США дезертировали почти 8 тыс. военнослужащих, принимавших участие в войне в Ираке.Согласно данным КСИР Ирана, реальные американские военные потери в 2,5 раза больше заявленных.

1. Вторая мировая война Расходы США на военные действия (по курсу 2019 г.) : $4,69 трлн



Длительность : 3 года 9 месяцев



Военные потери США : 405 399



Вторая мировая война — война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения земного шара).



Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.



7 декабря 1941 г. было совершено нападение японцев на Пёрл-Харбор, США вступают во Вторую мировую войну, объявив 8 декабря войну Японии.



6 и 9 августа 1945 г. США совершают атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (Япония). Погибает около 250 тыс. человек, преимущественно мирных граждан. : $4,69 трлн: 3 года 9 месяцев: 405 399Вторая мировая война — война двух мировых военно-политических коалиций, ставшая крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент (80% населения земного шара).Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в котором было применено ядерное оружие.7 декабря 1941 г. было совершено нападение японцев на Пёрл-Харбор, США вступают во Вторую мировую войну, объявив 8 декабря войну Японии.6 и 9 августа 1945 г. США совершают атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (Япония). Погибает около 250 тыс. человек, преимущественно мирных граждан.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 самых дорогостоящих войнах в истории США.