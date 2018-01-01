Аудиторы СП раскритиковали реализацию нацпроекта "Экология"

Ведомство подвергло критике Минприроды практически по каждому из 11 пунктов нацпроекта.

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Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Представляя промежуточные итоги мониторинга предприятий нацпроектов, Счетная палата подвергли критике Минприроды за реализацию НП "Экология". Как следует из данных "Электронного бюджета", кассовое освоение средств по нему было одним из самых низких по итогам 2019 г. среди всех нацпроектов: на 27 декабря освоено 62,2% от плана.В него входят 11 федеральных проектов, и практически по каждому пункту аудиторы обнаружили недочеты. Они отметили, что в паспорте НП "Экология" не отражен его вклад в достижение национальных целей развития. Сама реализация нацпроекта осуществляется с недостатками. Кроме того, зачастую не выполняются сроки реализации мероприятий.Наибольший территориальный охват среди проектов, входящих в НП, имеют "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов". При этом аудиторы полагают, что нацпроектом охвачены не все вопросы, необходимые для решения экологических проблем в России. Так, проект "Чистый воздух" предусматривает совокупное снижение вредных выбросов в атмосферу на 22% к 2024 г. всего в 12 промышленных городах, в том числе в пяти с низким загрязнением воздуха. Между тем, по итогам 2018 г. высокий и очень высокий уровни загрязнения наблюдались в 46 городах России.Из-за выброса сточных вод загрязнены практически все реки в стране, отмечают аудиторы: "88% сточных вод, подлежащих очистке, сбрасываются неочищенными до требуемого уровня. 95% сельских поселений вообще не имеют канализационных очистных сооружений".Плюс в Счетной палате говорят об опасности повышения захоронения бытовых и промышленных отходов на свалках вместо последующей переработки. "Не предусмотрены меры по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов, являющихся для них сырьем", — говорится в отчете. Согласно прогнозу аудиторов в семи из десяти регионов, где емкость мусорных полигонов близка к исчерпанию, по итогам выполнения нацпроекта критическая ситуация с местами захоронения отходов не изменится. Речь в том числе идет о Московской и Ленинградской областях. Помимо этих регионов к субъектам РФ, в которых ситуация с мусорными полигонами может оказаться критической, отнесли отнесли Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ и Мордовию.