ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Аудиторы СП раскритиковали реализацию нацпроекта "Экология"

      09:07Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Ведомство подвергло критике Минприроды практически по каждому из 11 пунктов нацпроекта.

      Фото: "Википедия"

      Представляя промежуточные итоги мониторинга предприятий нацпроектов, Счетная палата подвергли критике Минприроды за реализацию НП "Экология". Как следует из данных "Электронного бюджета", кассовое освоение средств по нему было одним из самых низких по итогам 2019 г. среди всех нацпроектов: на 27 декабря освоено 62,2% от плана.

      В него входят 11 федеральных проектов, и практически по каждому пункту аудиторы обнаружили недочеты. Они отметили, что в паспорте НП "Экология" не отражен его вклад в достижение национальных целей развития. Сама реализация нацпроекта осуществляется с недостатками. Кроме того, зачастую не выполняются сроки реализации мероприятий.

      Наибольший территориальный охват среди проектов, входящих в НП, имеют "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов". При этом аудиторы полагают, что нацпроектом охвачены не все вопросы, необходимые для решения экологических проблем в России. Так, проект "Чистый воздух" предусматривает совокупное снижение вредных выбросов в атмосферу на 22% к 2024 г. всего в 12 промышленных городах, в том числе в пяти с низким загрязнением воздуха. Между тем, по итогам 2018 г. высокий и очень высокий уровни загрязнения наблюдались в 46 городах России.

      Из-за выброса сточных вод загрязнены практически все реки в стране, отмечают аудиторы: "88% сточных вод, подлежащих очистке, сбрасываются неочищенными до требуемого уровня. 95% сельских поселений вообще не имеют канализационных очистных сооружений".

      Плюс в Счетной палате говорят об опасности повышения захоронения бытовых и промышленных отходов на свалках вместо последующей переработки. "Не предусмотрены меры по стимулированию раздельного сбора отходов, в первую очередь пищевых, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов, являющихся для них сырьем", — говорится в отчете. Согласно прогнозу аудиторов в семи из десяти регионов, где емкость мусорных полигонов близка к исчерпанию, по итогам выполнения нацпроекта критическая ситуация с местами захоронения отходов не изменится. Речь в том числе идет о Московской и Ленинградской областях. Помимо этих регионов к субъектам РФ, в которых ситуация с мусорными полигонами может оказаться критической, отнесли отнесли Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ и Мордовию.

      Рубрики: Регионы России, Статистика

      Метки: Россия, Минприроды, Счетная палата, мусорный полигон, нацпроект "Экология", "Чистая вода", "Сохранение лесов", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистый воздух", сточные воды

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить