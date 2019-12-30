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      Обзор рынка: восходящий тренд сохраняется

      09:09Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". В пятницу движение вверх приостановилось вблизи отметки 1600 пунктов по индексу РТС, но пауза оказалась краткосрочной: в течение дня спрос восстанавливался, поддержку в том числе оказали данные по рынку труда США, которые позволяют говорить о крайне низкой вероятности перехода ФРС к ужесточению денежной политики. Кроме того, обстановка на Ближнем Востоке остается неопределенной, что можно отнести к факторам усиления спроса на бумаги нефтегазового сектора. Так, акции "Газпром нефти" (SIBN) подорожали на 3,2%, "Роснефти" (ROSN) – на 2,9%. В заметном плюсе закрылись Мосбиржа (MOEX, +1,8%), "АЛРОСА" (ALRS, +1,7%), ММК (MAGN, +1,4%).

      Во втором эшелоне продолжается повышение. Так, обыкновенные акции "ВСМПО-Ависма" (VSMO) подорожали на 8,2%, "Саратовского НПЗ" (KRKN) – на 6,8%, "Самараэнерго" (SAGO) – на 5,3%, "Центрального телеграфа" (CNTL) – на 4,8%.

      Фондовые индексы США понизились на 0,3-0,5%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в небольшом минусе, по азиатским наблюдается повышение.

      Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение на фоне оптимизма в отношении торговой сделки между США и КНР: как сообщается, соглашение по первой части сделки может быть подписано уже в среду. Данные технического анализа оставляют в силе возможность движения вверх по индексу РТС, но отдельные индикаторы позволяют говорить о формировании локальной перекупленности. На валютном рынке возможен некоторый период консолидации вблизи отметки 61,0 по паре доллар/рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.

      Антон Старцев, CFA,

      ведущий аналитик ИФ "Олма"

      Рубрики: Комментарии

      Метки: торги, обзор, аналитика, комментарии, Олма, Антон Старцев

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