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      Индонезия и ОАЭ подписали деловые соглашения на сумму около $23 млрд

      11:36Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Индонезия подписала 11 деловых соглашений с Объединенными Арабскими Эмиратами на общую сумму 314,9 трлн рупий ($23 млрд). Об этом сообщил президент Индонезии Джоко Видодо на своей странице в Twitter.

      Президент Индонезии Джоко Видодо. Фото: EPA-EFE/YONHAP

      Видодо присутствовал при подписании соглашений совместно с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом в минувшие выходные во время официального визита в Абу-Даби.

      Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) подписала соглашения с индонезийскими компаниями PT Pertamina и PT Chandra Asri Petrochemicals в нефтехимическом и газовом секторах, пишет Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство ОАЭ WAM. В том числе было подписано соглашение о поставках ADNOC 528 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ) Pertamina к концу 2020 г.

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      Видодо также сообщил, что было подписано пять соглашений между правительствами. Соглашения касались образования, здравоохранения, сельского хозяйства и борьбы с терроризмом, говорится в заявлении министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

      Видодо и наследный принц также обсудили план создания суверенного инвестиционного фонда, заявил министр по координации морских и инвестиционных проектов Лухут Панджайтан.

      По словам министра, японский Softbank и Корпорация США для финансирования международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, IDFC) также заинтересованы в участии в фонде.

      ОАЭ смогут использовать этот фонд для инвестиций в развитие предлагаемой новой столицы Индонезии.

      Как сообщали "Вести.Экономика", новая столица будет расположена в провинции Восточный Калимантан на острове Калимантан.

      Видодо заявил, что перенос административного центра обойдется чуть менее чем в $33 млрд, из которых государство предоставит 19%.

      Рубрики: Ближний Восток, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: инвестиции, ОАЭ, Индонезия, Джоко Видодо, ADNOC, PT Pertamina

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