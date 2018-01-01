Рубль немного вырос к бивалютной корзине на старте торгов

Доллар немного снизился, евро слегка укрепился на старте торгов на Московской бирже. Рубль чуть дорожает по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Фото: Московская биржа

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 60,99-61,05 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 61,03 руб. - это на 3,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.Курс евро составил 67,91 руб., повысившись на 1 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 1,3 коп. до 64,12 руб.Нефть немного дорожает в понедельник после первого недельного снижения цен с конца ноября.К 10:01 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,1% и составила $65,02 за баррель.Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,2% до $59,13 за баррель.По итогам прошлой недели Brent подешевела более чем на 5%, стоимость WTI упала более чем на 6%