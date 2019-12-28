Счетная палата: деньги для малого бизнеса получают не те лица

Бюджетными средствами на поддержку малого бизнеса в РФ в рамках соответствующего нацпроекта распоряжаются люди, которые не несут ответственности за его выполнение, сообщила Счетная палата РФ.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Поэтому нацпроект плохо выполняется.Бюджетные ассигнования на реализацию нацпроекта по состоянию на 1 ноября 2019 г. были исполнены на 62,6% и составляли 37,9 млрд руб., отмечается Счетной палатой по итогам мониторинга реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"."В ходе проверки выявлено, что одни лица получают средства, а другие – несут ответственность за достижение целей национального проекта. Так, более 260 млрд руб., или 63 % средств федерального бюджета на реализацию национального проекта МСП планируется направить в 2019–2024 годах АО "Корпорация "МСП", АО "Банк МСП", российским кредитным организациям и др., которые не отвечают за достижение целевых показателей национального проекта МСП (численность занятых в сфере МСП, доля МСП в ВВП, доля экспорта субъектов МСП в несырьевом экспорте). Вместе с тем высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, ответственные за достижение указанных показателей и развитие МСП в регионах, не влияют на распределение ресурсов и деятельность получателей ресурсов", - отмечают аудиторы Счетной палаты."Существует проблема в управлении национальным проектом МСП, которая выражается в том, что получатели субсидий не отвечают за достижение целевых показателей национального проекта (численность занятых в сфере МСП, доля МСП в ВВП, доля экспорта субъектов МСП в несырьевом экспорте), а лица, ответственные за достижение указанных показателей, не влияют на распределение средств и, как правило, не владеют информацией о деятельности получателей ресурсов", - подчеркивают в ведомстве.