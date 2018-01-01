Хафтар и Саррадж обсудят в Москве перемирие в Ливии

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж и командующий ливийской национальной армией Халиф Хафтар в понедельник обсудят в Москве процесс перемирия.

История вопроса После свержения силами НАТО и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. Ливия перестала существовать как единое государство. В стране царит двоевластие. В Ливии действует международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с парламентом, поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.



На востоке Ливии заседает избранный народом парламент, а на западе - в столице Триполи - правит созданное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Сарраджем.



Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.



Заседающее в окруженном войсками Хафтара Триполи ПНС в ноябре приняло предложение Турции о военной помощи, сообщил ранее телеканал "Аль-Арабийя". Сейчас ПНС направило официальный запрос о помощи.



Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. На стороне ПНС выступают Турция, Катар и Италия. После свержения силами НАТО и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 г. Ливия перестала существовать как единое государство. В стране царит двоевластие. В Ливии действует международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани с парламентом, поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.На востоке Ливии заседает избранный народом парламент, а на западе - в столице Триполи - правит созданное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС во главе с Сарраджем.Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.Заседающее в окруженном войсками Хафтара Триполи ПНС в ноябре приняло предложение Турции о военной помощи, сообщил ранее телеканал "Аль-Арабийя". Сейчас ПНС направило официальный запрос о помощи.Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. На стороне ПНС выступают Турция, Катар и Италия.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Стороны ливийского конфликта прислушались к призыву Москвы и Анкары о прекращении огня с полуночи 12 января."В контексте реализации инициативы резидентов РФ и Турции, о которой было объявлено по итогам саммита в Стамбуле, сегодня в Москве состоятся межливийские контакты под эгидой глав МИД и Минобороны России и Турции", - заявили в МИД России."В этих контактах, ожидается, примут участие Саррадж, Хафтар и представителей других ливийских сторон", - отметили в МИД РФ.Ранее глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов заявил "Интерфаксу", что, по его сведениям, премьер-министр ПНС Ливии Файез Саррадж и глава Высшего Госсовета ПНС Халед Мишри в Москве обсудят условия дальнейшего урегулирования в Ливии. В том числе будет обсуждаться возможность подписания соглашения о перемирии и детали такого документа.Глава ЛНА Халифа Хафтар и спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех также прибудут в Москву для переговоров по той же теме.Будут ли они встречаться между собой - пока неизвестно, сказал Деньгов.Вместе с тем он сообщил, что "по отдельности у них пройдут встречи с российским руководством, а также с представителями турецкой делегации, которая взаимодействует с РФ по данному направлению"."Скорее всего, наблюдателями на переговорах выступят представители ОАЭ и Египта", - сказал Деньгов.