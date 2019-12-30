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      ФАС проверит, почему банки подняли тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для малого бизнеса

      10:05Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит повышение банками тарифов на расчетно-кассовое обслуживание бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на письмо замглавы ФАС Даниила Фесюка.

      Фесюк ответил на просьбу общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". ФАС не исключает, что для решения проблемы потребуется внести изменения в законодательство, отмечает "КоммерсантЪ".

      В письме ФАС отмечено, что прогрессивная тарификация банков приводит к "значительному удорожанию соответствующих банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных".

      Кроме того, ФАС выражает "серьезную обеспокоенность в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения таких тарифов" и попытками обосновать повышение тарифов требованиями закона о борьбе с легализацией преступных доходов (115-ФЗ).

      Среди возможных способов решения проблемы ФАС называет поправки в банковское законодательство и законы о противодействии легализации преступных доходов. "Сейчас ФАС рассматривает возможность внесения этого вопроса в качестве одного из направлений своей деятельности в разрабатываемый план мероприятий по развитию конкуренции на 2021-2025 гг. в рамках Национального плана развития конкуренции на этот период", - отмечено в письме ФАС.

      "Опора России" обратилась в ФАС, после того как московское отделение организации отметило увеличение количества жалоб малого бизнеса на необоснованное повышение тарифов. Если ФАС найдет согласованность в действиях кредитных организаций, то им грозят штрафы в размере до 15% выручки, полученной от расчетно-кассового обслуживания.

      Рубрики: Ретейл, Правительство, Парламент

      Метки: ФАС, банк, тариф, касса, "Опора России"

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