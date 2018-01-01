В России начнут печатать на биопринтере искусственную конину

В России вырастят искусственную конину без использования антибиотиков и других препаратов, способных навредить здоровью человека. Ученые собираются вырастить мясо из стволовых клеток животных с помощью особых инкубаторов.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Первая котлета из культивируемой конины появится уже через три года, а печать кускового мяса с помощью биопринтера наладят через пять лет, пишет газета "Известия".Искусственное мясо может стать более здоровой заменой мясу, производимому сейчас в сельском хозяйстве. При создании искусственной еды используют клетки животных, которых выращивают в стерильной питательной среде, защищенной от вирусов и бактерий.В мире работают почти 30 проектов, которые развивают технологии производства искусственного мяса. Российские биологи рассчитывают впервые создать экологически чистую конину, которая не содержит антибиотики и другие вредные вещества. По словам ученых из Казани, на выбор продукта повлияли обычаи Татарстана, где данный вид мяса особенно ценят.