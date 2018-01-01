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      Продажи автомобилей в Китае упали на 8,2% в 2019 году

      12:28Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Продажи автомобилей в Китае в декабре упали 18-й месяц подряд, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

      Фото: EPA/WU HONG

      По итогам 2019 года продажи упали на 8,2%, снижение зафиксировано второй год подряд.

      В 2018 году продажи автомобилей в стране сократились впервые с 1990-х годов.

      CAAM также заявила, что ожидает падения продаж автомобилей на 2% в 2020 году, подтвердив свой прогноз, представленный в прошлом месяце.

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      На показателях крупнейшего в мире авторынка сказалось замедление экономического роста в Китае, а также последствия торговой войны между Пекином и Вашингтоном.

      Кроме того, на показателях продаж отразилось то, что в некоторых китайских провинциях новые стандарты выбросов были внедрены раньше, чем ожидалось, что усилило неопределенность для автопроизводителей.

      Общие продажи автомобилей в Китае в прошлом месяце сократились на 0,1% в годовом выражении.

      Продажи автомобилей на новой энергии (NEV) в стране в прошлом месяце упали на 27,4%. По итогам 2019 года продажи NEV снизились на 4% до 1,24 млн единиц.

      Как сообщали "Вести.Экономика", после нескольких лет бурного роста в секторе правительство Китая приняло решение сократить субсидии на покупку транспортных средств на новых источниках энергии. Воздействие было болезненным. Продажи NEV в Китае стали снижаться, после того как они подскочили почти на 62% в 2018 году.

      Продажи NEV в 2020 году, скорее всего, "останутся на том же уровне или немного увеличатся" по сравнению с прошлым годом, заявил помощник генерального секретаря CAAM Сюй Хайдун.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, автомобили, продажи автомобилей, CAAM, NEV

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