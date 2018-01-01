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      Счетная палата: через 6 лет свалки для мусора будут переполнены

      11:05Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Скорость образования мусора в России через 6 лет приведет к переполнению полигонов для захоронения бытовых отходов, сообщила Счетная палата РФ. В 7 регионах это произойдет еще быстрее.

      Фото: ТАСС.

      "Объем коммунальных отходов увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет не останется полигонов для их размещения, а в отдельных субъектах это произойдет намного раньше", - отмечают аудиторы по итогам мониторинга нацпроекта "Экология".

      В Камчатском, Приморском и Алтайском краях, Чукотском автономном округе, в Республике Мордовия, Ленинградской и Московской областях остаточная емкость полигонов будет исчерпана в ближайшие годы.

      "В 7 из 10 субъектов Российской Федерации (Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ, Республика Мордовия, Ленинградская и Московская области), остаточная емкость полигонов которых будет исчерпана в ближайшее время, критичная ситуация с местами захоронения отходов не изменится", - отмечают аудиторы.

      "Емкости имеющихся полигонов в 10 субъектах Российской Федерации будут исчерпаны с 2020 по 2024 гг. В связи с наличием в отдельных регионах дефицита мест для захоронения ТКО (твердых коммунальных отходов) законодательно разрешено до 2023 г. размещать мусор на нелицензированных объектах", - заявили в Счетной палате.

      Вместе с тем Минприроды России не выполнило поручение до 1 июня 2019 г. определить места расположения 20 пилотных объектов размещения ТКО (полигонов) в целях начала строительства (модернизации) комплексов по обработке и утилизации ТКО.

      Рубрики: Регионы России

      Метки: Счетная палата, экология, ТБО, переработка мусора

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