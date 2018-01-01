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      США объявили Россию и Китай главной угрозой нацбезопасности

      10:45Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Главную угрозу для США представляют Китай и Россия, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью порталу Axios.

      "Две самые большие угрозы для Америки в соответствии с национальной оборонной стратегией исходят от равных конкурентов - Китая и России", - отметил О'Брайен и подчеркнул, что "США никогда не сталкивались с таким равным соперником, как Китай".

      Свой вывод О'Брайен обосновал численностью населения Китая, китайской политической системой, а также китайскими "мировыми амбициями и четкой целью доминировать в мировой торговле и экономике". Поэтому "Китай необходимо воспринимать очень серьезно". "Мы должны быть достаточно сильны, чтобы никто не посмел бросить нам вызов в военном отношении, включая Китай", - подчеркнул О'Брайен.

      Между тем США предложили Северной Корее возобновить переговоры по денуклеаризации, которые прекратились после октябрьских переговоров в Стокгольме.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, Китай, Северная Корея, нацбезопасность, денуклеаризация

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