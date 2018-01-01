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      Три британских офшора раскроют данные о счетах россиян

      11:36Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Три британских офшора будут передавать ФНС данные о счетах россиян, хотя российские налоговики об этом не просили.

      Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - включили Россию в списки стран для автообмена налоговой информацией в 2020 г., несмотря на то что ФНС удалила их из списка, сообщили "КоммерсантЪ" и РБК.

      В итоге три британских офшора в 2020 г. будут уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о счетах и активах россиян в своих юрисдикциях.

      В прошлом году ФНС исключила из реестра участников автоматического обмена и Соединенное Королевство, и острова Мэн, Гернси и Джерси. Основанием для этого налоговая служба назвала "имеющуюся у ФНС информацию".

      Ранее Комитет по финансовому рынку Госдумы предложил ограничить еще даже не начавшуюся либерализацию контроля за зарубежными счетами граждан. Депутаты планировали изменить список стран, в банках которых можно иметь счета без необходимости отчитываться о них перед ФНС. Под либерализацию хотят подвести лишь счета в банках ЕАЭС и государств, заключивших с РФ соглашения об автоматическом обмене информацией.

      Рубрики: Финансы

      Метки: офшоры, ФНС, отмывание денег, незаконые схемы

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