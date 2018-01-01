Власти регионов врут, когда говорят об уменьшении количества аварийно-опасных участков на дорогах

Региональные власти предоставляли недостоверные данные об уменьшении количества аварийно-опасных участков на региональных дорогах, отмечает Счетная палата (СП).

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Региональные власти выделяют недостаточно денег на обеспечение безопасности на дорогах, подчеркивает СП. Так, по отчетам властей, дорожные участки с наибольшей аварийностью отсутствуют в Ярославской области. Однако ГИБДД отмечает, что в области насчитывают 40 таких участков (рост на 500% к показателю в 2017 г.).Количество аварийно-опасных дорожных участков в Улан-Удэнском регионе увеличилось на 194%, в то время как власти региона отчитались правительству об уменьшении показателя на 76%.В Кировской области количество аварийных участков уменьшилось на 24,3%, а не 64,9%, как доложили власти региона.СП отметила увеличение количества точек сосредоточения ДТП, выделив Приморский край (56 точек в 2017 г. и 76 точек в 2018 г.), Волгоградскую область (40 и 57 точек соответственно) и Омскую область (89 и 128 точек соответственно).Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусматривает, что доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составит к 2024 г. не менее 50%, отмечает РБК. Таким образом, ни один регион не смог в 2018 г. выполнить план, подчеркивает СП.В ряде субъектов при планировании дорожных ремонтных работ не все контракты предусматривали мероприятия, непосредственно связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, сохранением жизни и здоровья населения. Это создает предпосылки к возникновению новых точек массовых ДТП. По данным СП, 40,1% ДТП в 2017 г. и 35,3% ДТП в 2018 г. связаны с такими нарушениями.СП направит обращение в Генеральную прокуратуру, а также информационные письма вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху, губернаторам Кировской и Ярославской областей, главам Бурятии и Удмуртии.