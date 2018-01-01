Власти регионов врут, когда говорят об уменьшении количества аварийно-опасных участков на дорогах

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Рубрики: Правительство, Парламент, Транспорт и туризм
Метки: Счетная палата, дорога, авария, ДТП, регион
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