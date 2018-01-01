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      Власти регионов врут, когда говорят об уменьшении количества аварийно-опасных участков на дорогах

      11:10Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Региональные власти предоставляли недостоверные данные об уменьшении количества аварийно-опасных участков на региональных дорогах, отмечает Счетная палата (СП).

      Региональные власти выделяют недостаточно денег на обеспечение безопасности на дорогах, подчеркивает СП. Так, по отчетам властей, дорожные участки с наибольшей аварийностью отсутствуют в Ярославской области. Однако ГИБДД отмечает, что в области насчитывают 40 таких участков (рост на 500% к показателю в 2017 г.).

      Количество аварийно-опасных дорожных участков в Улан-Удэнском регионе увеличилось на 194%, в то время как власти региона отчитались правительству об уменьшении показателя на 76%.

      В Кировской области количество аварийных участков уменьшилось на 24,3%, а не 64,9%, как доложили власти региона.

      СП отметила увеличение количества точек сосредоточения ДТП, выделив Приморский край (56 точек в 2017 г. и 76 точек в 2018 г.), Волгоградскую область (40 и 57 точек соответственно) и Омскую область (89 и 128 точек соответственно).

      Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусматривает, что доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составит к 2024 г. не менее 50%, отмечает РБК. Таким образом, ни один регион не смог в 2018 г. выполнить план, подчеркивает СП.

      В ряде субъектов при планировании дорожных ремонтных работ не все контракты предусматривали мероприятия, непосредственно связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, сохранением жизни и здоровья населения. Это создает предпосылки к возникновению новых точек массовых ДТП. По данным СП, 40,1% ДТП в 2017 г. и 35,3% ДТП в 2018 г. связаны с такими нарушениями.

      СП направит обращение в Генеральную прокуратуру, а также информационные письма вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху, губернаторам Кировской и Ярославской областей, главам Бурятии и Удмуртии.

      Рубрики: Правительство, Парламент, Транспорт и туризм

      Метки: Счетная палата, дорога, авария, ДТП, регион

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