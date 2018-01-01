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      СКР считает грабеж основным мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

      11:38Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Поводом для нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которых убили в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 г., вероятнее всего, послужил грабеж, заявил замглавы Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.

      Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко

      Некоторые жители ЦАР и соседних государств "систематически занимаются совершением тяжких преступлений в этом регионе", отметил Краснов в интервью "Коммерсанту". Журналистов предупреждали об опасности ночных поездок по стране, однако они отказались ночевать в городе.

      Краснов напомнил, что следователи провели судебно-медицинские и биологические экспертизы, допросили родственников и знакомых журналистов, а также местного водителя автомобиля, на котором передвигались журналисты в ЦАР. СКР направил запросы о правовой помощи в компетентные органы ЦАР.

      Джемаль, Расторгуев и Радченко приехали в столицу ЦАР Банги 28 июля 2018 г. по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.

      Через два дня вместе с местным водителем журналисты выехали в направлении города Бамбари на встречу с неустановленным лицом, отмечает РИА "Новости". По дороге автомобиль остановили вооруженные люди, потребовавшие от журналистов отдать вещи, включая фото- и видеоаппаратуру. Россияне отказались подчиниться, их убили, водителю удалось скрыться.

      Власти ЦАР заявили, что журналисты снимали документальный фильм о присутствии в ЦАР российских военных инструкторов, и предположили, что убийство связано именно с профессиональной деятельностью журналистов.

      МИД России назвал такие заявления абсурдными, а СКР заявил, что подобные предположения основаны на догадках источников, а не на материалах дела. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что конспирологические версии вряд ли можно считать серьезным подходом к расследованию.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: ЦАР, СКР, Михаил Ходорковский, журналист, Банги

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