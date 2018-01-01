Пожары в Австралии уничтожили 0,5% роста экономики

Прямые убытки экономики Австралии после лесных пожаров, неутихающих с осени прошлого года, составят $3,5 млрд, или 0,2-0,5% от экономического роста страны, сообщил банк Westpac - один из крупнейших в Австралии.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Австралия ожидает спад ВВП в 2020 г. из-за пожаров и снижения цен на железную руду.Westpac ожидает, что Резервный банк Австралии дважды сократит ставку в этом году, но лесные пожары вряд ли окажут существенное влияние на решения регулятора страны.Экономика Австралии избегает рецессии с начала 1990-х гг., однако рост экономики замедлился с середины прошлого года, поскольку домохозяйства сталкиваются с рекордной задолженностью и слабым ростом доходов, что ограничивает расходы.Из-за пожаров подано 10,55 тыс. исков с общей застрахованной стоимостью 939 млн австралийских долларов ($645,6 млн). Но незастрахованные потери, требующие государственной компенсации, примерно вдвое превышают застрахованные.В итоге с учетом уже выданных государством 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) общая стоимость катастрофы на сегодняшний день, вероятно, составит около 5 млрд австралийских долларов ($3,54 млрд).Банк считает, что стоимость бедствия сопоставима с пожарами в "Черную субботу 2009 года" в Виктории, которые разрушили 2029 домов и при этом привели к гораздо большим потерям - погибло 173 человека."Оценивать экономические последствия бедствий всегда очень сложно, особенно когда полный ущерб до сих пор неизвестен, - предупредил банк. - Но эмпирическое правило в отношении стихийных бедствий заключается в том, что общая стоимость примерно вдвое превышает страховой ущерб".По оценке банка, наиболее пострадавшие районы составляют лишь один процент австралийской экономики.В сельском хозяйстве погибли тысячи голов скота, из-за нарушенных линий электропередачи сократилось производство молочной продукции, а некоторые виноградники были сожжены, в то время как другие будут испорчены дымом.Но большинство пожаров произошло в лесах, а не в сельскохозяйственных районах, и в целом воздействие пожаров на сельское хозяйство будет минимальным по сравнению с ущербом от продолжающейся засухи.Однако удар пожаров по туризму и доверию потребителей, а также загрязнение воздуха может нанести еще больший экономический ущерб, предупредили в банке.