ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Пожары в Австралии уничтожили 0,5% роста экономики

      12:03Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Прямые убытки экономики Австралии после лесных пожаров, неутихающих с осени прошлого года, составят $3,5 млрд, или 0,2-0,5% от экономического роста страны, сообщил банк Westpac - один из крупнейших в Австралии.

      Австралия ожидает спад ВВП в 2020 г. из-за пожаров и снижения цен на железную руду.

      Westpac ожидает, что Резервный банк Австралии дважды сократит ставку в этом году, но лесные пожары вряд ли окажут существенное влияние на решения регулятора страны.

      Экономика Австралии избегает рецессии с начала 1990-х гг., однако рост экономики замедлился с середины прошлого года, поскольку домохозяйства сталкиваются с рекордной задолженностью и слабым ростом доходов, что ограничивает расходы.

      Из-за пожаров подано 10,55 тыс. исков с общей застрахованной стоимостью 939 млн австралийских долларов ($645,6 млн). Но незастрахованные потери, требующие государственной компенсации, примерно вдвое превышают застрахованные.

      В итоге с учетом уже выданных государством 2 млрд австралийских долларов ($1,4 млрд) общая стоимость катастрофы на сегодняшний день, вероятно, составит около 5 млрд австралийских долларов ($3,54 млрд).

      Банк считает, что стоимость бедствия сопоставима с пожарами в "Черную субботу 2009 года" в Виктории, которые разрушили 2029 домов и при этом привели к гораздо большим потерям - погибло 173 человека.

      "Оценивать экономические последствия бедствий всегда очень сложно, особенно когда полный ущерб до сих пор неизвестен, - предупредил банк. - Но эмпирическое правило в отношении стихийных бедствий заключается в том, что общая стоимость примерно вдвое превышает страховой ущерб".

      По оценке банка, наиболее пострадавшие районы составляют лишь один процент австралийской экономики.

      В сельском хозяйстве погибли тысячи голов скота, из-за нарушенных линий электропередачи сократилось производство молочной продукции, а некоторые виноградники были сожжены, в то время как другие будут испорчены дымом.

      Но большинство пожаров произошло в лесах, а не в сельскохозяйственных районах, и в целом воздействие пожаров на сельское хозяйство будет минимальным по сравнению с ущербом от продолжающейся засухи.

      Однако удар пожаров по туризму и доверию потребителей, а также загрязнение воздуха может нанести еще больший экономический ущерб, предупредили в банке.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Австралия, ущерб от пожаров

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить