Минфин увеличит покупку валюты в 1,6 раза, после снижения на 14% с 6 декабря по 14 января и увеличения в ноябре на 7%.

Минфин: "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2020 года в размере +244,5 млрд руб.



Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2019 года составило +65,3 млрд руб.



Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +309,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2020 года по 6 февраля 2020 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 18,2 млрд руб.". "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2020 года в размере +244,5 млрд руб.Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2019 года составило +65,3 млрд руб.Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +309,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2020 года по 6 февраля 2020 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 18,2 млрд руб.".

ЦБ РФ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день. Минфин начал покупки валюты на рынке в 2017 г. для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. В 2018 г. это было суммарно 4,2 трлн руб., в 2019 г. - около 3,4 трлн руб. Купленная валюта раз в год переводится в Фонд национального благосостояния (ФНБ).



В обычной ситуации ЦБ конвертирует в валюту рублевые средства от Минфина, совершая зеркальные операции на рынке, а во время их приостановки регулятор производил только конвертацию, "записывая" соответствующие суммы в отложенные покупки.



ЦБ несколько раз приостанавливал покупку валюты из-за ослабления курса рубля.



Банк России 15 января 2019 г. возобновил регулярные покупки валюты для Минфина, которые прекратились на время в сентябре 2018 г. из-за волатильности на финансовом рынке России, сообщали "Вести. Экономика".



С 1 февраля 2019 г. Центробанк также возобновил отложенные с сентября по январь покупки валюты на рынке внутри страны и собирается проводить их равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции увеличивают ежедневный объем покупки валюты на 2,8 млрд руб.



ЦБ РФ также оставил за собой право приостанавливать покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности. ЦБ РФ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день. Минфин начал покупки валюты на рынке в 2017 г. для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. В 2018 г. это было суммарно 4,2 трлн руб., в 2019 г. - около 3,4 трлн руб. Купленная валюта раз в год переводится в Фонд национального благосостояния (ФНБ).В обычной ситуации ЦБ конвертирует в валюту рублевые средства от Минфина, совершая зеркальные операции на рынке, а во время их приостановки регулятор производил только конвертацию, "записывая" соответствующие суммы в отложенные покупки.ЦБ несколько раз приостанавливал покупку валюты из-за ослабления курса рубля.Банк России 15 января 2019 г. возобновил регулярные покупки валюты для Минфина, которые прекратились на время в сентябре 2018 г. из-за волатильности на финансовом рынке России, сообщали "Вести. Экономика".С 1 февраля 2019 г. Центробанк также возобновил отложенные с сентября по январь покупки валюты на рынке внутри страны и собирается проводить их равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции увеличивают ежедневный объем покупки валюты на 2,8 млрд руб.ЦБ РФ также оставил за собой право приостанавливать покупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Минфин с 15 января по 6 февраля 2020 г. потратит на покупку валюты 309,9 млрд руб., или 18,2 млрд руб. каждый день, сообщило сегодня министерство.Минфин снизил покупку валюты на 14% с 6 декабря по 14 января до 195,5 млрд руб., или по 9,3 млрд руб. в день,К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином России будет привлекаться Банк России. Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня каждый рабочий день в течение указанного периода.Ранее Минфин объявил, что в период с 8 ноября по 5 декабря 2019 г. ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,4 млрд руб., или на сумму 228,2 млрд руб.С 7 октября по 7 ноября 2019 г. Минфин сообщил о покупке валюты на 212,7 млрд руб., или по 9,2 млрд руб. в день.