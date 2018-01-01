Продажи "АвтоВАЗа" в 2019 году выросли на 1% при снижении рынка на 2%

Продажи "АвтоВАЗа" в России в 2019 г. выросли на 1% до 362,4 тысячи машин, сообщила компания.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика"."Lada показала рост на снижающемся рынке, продажи в 2019 г. выросли на 1% до 362 356 машин", - заявили в компании.Доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей выросла с 20,0% до 20,6%.Второй год подряд Granta и Vesta являются самыми популярными автомобилями в РФ: по итогам 2019 г. на первом месте Lada Granta с результатом 135 831 автомобиль (+27,8% к 2018 году). На втором месте – Lada Vesta: продано 111 459 автомобилей этого семейства (+2,9% к 2018 году).Топ-3 регионов с наибольшим объемом продаж Lada по итогам 2019 г. – Москва и Московская область, Самарская область и Республика Татарстан. Здесь реализовано 85 330 автомобилей или 24% от всего объема продаж "АвтоВАЗа".Экспорт Lada вырос утроился за три года - с 17 тыс. в 2016 г., 24 тыс. - в 2017 г., 38 тыс. - в 2018 г. и до 50 тыс. по итогам 2019 г., основные рынки - Белоруссия и Казахстан.В целом продажи новых легковых и легких коммерческих машин (LCV) в России в 2019 г. снизятся на 2% до 1,76 млн штук, а в 2020 г. - до 1,7 млн, по оценке "АвтоВАЗа".С 1 января 2020 г. в России возобновились госпрограммы поддержки спроса "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Согласно правилам программ, для приобретения на льготных условиях доступны машины стоимостью до 1 млн руб., а выгода при покупке автомобиля составит 10% от его стоимости.В программе "Семейный автомобиль" могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе "Первый автомобиль" - россияне, приобретающие собственную машину в первый раз. Экономия в размере 10% от стоимости может суммироваться с дополнительными выгодами, предоставляемыми в дилерских центрах в рамках различных программ.Государственные программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" были впервые запущены в 2017 г. и не раз поддерживали автопроизводителей.