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      Смягчение политики центробанков спровоцировало рекордный выпуск корпоративных облигаций

      17:05Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Компании по всему миру продали рекордное количество облигаций в 2019 г., воспользовавшись более низкой стоимостью заимствований. Это вызвало новые опасения по поводу растущего уровня долга, пишет Financial Times.

      ФРС США. Фото: EPA/MATTHEW CAVANAUGH

      По данным Dealogic, за прошедший год были проданы корпоративные облигации на сумму чуть более $2,5 трлн. Показатель значительно превышает предыдущий рекорд, установленный в 2017 г.

      Активности выпуска облигаций способствовала политика центральных банков, которые изменили курс и снизили процентные ставки, что помогло уменьшить стоимость заимствований для всех видов компаний.

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      Федеральная резервная система США снизила процентные ставки трижды в 2019 г. - в общей сложности на 0,75 процентного пункта.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Европейский центральный банк (ЕЦБ) в сентябре объявил о снижении ставки по депозитам и о возобновлении скупки облигаций, чтобы стимулировать экономику еврозоны.

      Всемирный банк на прошлой неделе сигнализировал о растущей вероятности наступления нового долгового кризиса на фоне максимальных темпов увеличения долга за последние 50 лет.

      В своем отчете о глобальных экономических перспективах (GEP) аналитики ВБ отметили, что последние 50 лет произошло четыре волны накопления долга. Нынешняя волна, которая началась в 2010 г., характеризуется "крупнейшим, самым быстрым и наиболее масштабным ростом" глобальных заимствований с 1970-х гг.

      По оценкам аналитиков банка, сохранение низких процентных ставок в среднесрочной перспективе смягчает некоторые риски, связанные с высокими уровнями долга. Однако предыдущие три волны накопления долгов в основном закончились финансовыми кризисами во многих развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой.

      Рубрики: Облигации

      Метки: ЕЦБ, ФРС, долг, центробанки, корпоративные облигации

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