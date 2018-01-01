Правительство опубликовало перечень 230 проектов законов на 2020 год
16:46
Аксаков: Банк России обязан снизить ключевую ставку до 6%
16:40
Рынок США: в технической картине S&P 500 сохраняется перекупленность
16:24
Инфляция в России с 1 по 9 января ускорилась до 0,3%
16:24
Румыния с 2013 года строит 120 км газопровода в Молдавию. Ввод в строй намечен на 2021 год
16:04
Торговая сделка первой фазы снизит напряженность между США и Китаем, но не прекратит конфликт
16:01
МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня
15:57
СМИ: Трамп распорядился убить Сулеймани еще семь месяцев назад
15:30
В России в 2019 году стали чаще ликвидировать и реже регистрировать компании
15:20
Правительство отменило более 1,2 тыс. устаревших актов
15:11
Число предпринимателей в России сократилось на полмиллиона
15:03
Фунт стерлингов упал на фоне сигналов о возможности снижения ставок Банка Англии
14:57
Новые 5G-модели iPhone могут выйти до конца 2020 года
14:50
Путин поручил изучить вопрос о целесообразности строительства в России крупных психбольниц
14:42
Россия и Белоруссия пока не договорились о тарифах на транзит российской нефти
14:08
В Госдуме допустили продажу на рынке акций из госдоли в Сбербанке
14:00
Введение маркировки лекарств в России перенесено на июль 2020 года
14:00
В Абхазии назначен временно исполняющий обязанности президента
13:57
Топ-10 самых дорогих войн в истории США
13:52
Доход Сербии от транзита российского газа составит $185 млн в год
13:41
Экономика Великобритании в ноябре неожиданно сократилась
13:30
Лишь 26% жилья в России строят с использованием эскроу-счетов. Значит, 74% дольщиков все еще в зоне риска
13:30
PSA намерена наладить экспорт автомобилей Opel из России
13:12
Продажи газет и журналов в России сократились в 2014-2019 годах на 45%
13:00
Продажи "АвтоВАЗа" в 2019 году выросли на 1% при снижении рынка на 2%
12:53
Продажи автомобилей в Китае упали на 8,2% в 2019 году
12:28
Минфин увеличит покупку валюты в 1,6 раза
12:22
Пожары в Австралии уничтожили 0,5% роста экономики
12:03
СКР считает грабеж основным мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
11:38
Три британских офшора раскроют данные о счетах россиян
11:36
Индонезия и ОАЭ подписали деловые соглашения на сумму около $23 млрд
11:36
Власти регионов врут, когда говорят об уменьшении количества аварийно-опасных участков на дорогах
11:10
Через 6 лет свалки для мусора в России будут переполнены
11:05
США объявили Россию и Китай главной угрозой нацбезопасности
10:45
В России начнут печатать на биопринтере искусственную конину
10:30
Хафтар и Саррадж обсудят в Москве перемирие в Ливии
10:28
Рубль немного вырос к бивалютной корзине на старте торгов
10:26
ФАС проверит, почему банки подняли тарифы на расчетно-кассовое обслуживание для малого бизнеса
10:05
Счетная палата: деньги для малого бизнеса получают не те лица
09:58
Мировые автопроизводители пессимистично оценивают перспективы продаж на китайском рынке
09:34
Обзор рынка: восходящий тренд сохраняется
09:09
Аудиторы СП раскритиковали реализацию нацпроекта "Экология"
09:07
5 главных событий предстоящей недели в экономике
08:57
В России изменится система оплаты труда учителей
08:50
США предложили Северной Корее возобновить переговоры по денуклеаризации
08:38
Снижение ставок в 2020 году: каким будет год для центробанков?
08:07
9 самых привлекательных заповедников России для экотуризма в 2020 году
07:56
Российские сотовые операторы подняли цены
07:41
Родий - новая звезда рынка драгоценных металлов
06:52
Торговая сделка Китая и США: когда будут поставлены подписи?
06:43
Фото: EPA/ANDY RAIN
Ссылки по теме
Рубрики: Статистика, Европа
Метки: ВВП, Великобритания, строительство, промышленное производство, сфера услуг
В России в 2019 году стали чаще ликвидировать и реже регистрировать компании
15:20
Экономика Великобритании в ноябре неожиданно сократилась
13:30
Продажи газет и журналов в России сократились в 2014-2019 годах на 45%
13:00
Аудиторы СП раскритиковали реализацию нацпроекта "Экология"
09:07
АЦ при правительстве РФ предупредил о росте рисков на мировых финансовых рынках
06:24
Товарно-материальные запасы в оптовой торговле США сократились в ноябре
10.01 18:33
Инфляция на Украине в 2019 году замедлила рост до 4,1%
10.01 17:36
Рост числа рабочих мест в США в декабре замедлился сильнее прогноза
10.01 16:54
Продовольствие в мире подорожало до максимума за 5 лет
10.01 16:22
Новости партнеров