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      Экономика Великобритании в ноябре неожиданно сократилась

      13:30Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Экономика Великобритании неожиданно сократилась в ноябре, в преддверии парламентских выборов в стране, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS).

      Фото: EPA/ANDY RAIN

      ВВП Великобритании в ноябре сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали нулевой рост.

      Ноябрьский результат означает, что экономика должна продемонстрировать рост на 0,1-0,2% в декабре, чтобы избежать сокращения по итогам IV квартала.

      В годовом выражении ВВП в ноябре вырос всего на 0,6%, минимальными темпами с июня 2012 г. Согласно пересмотренным данным в октябре рост ВВП в годовом выражении составил 1%, а не 0,7%, как сообщалось ранее.

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      Слабые ноябрьские данные отражают неопределенность, связанную с Brexit и выборами.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Консервативная партия по итогам прошедших 12 декабря выборов получила явное большинство в британском парламенте. В связи с этим премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его правительство получило новый мощный мандат на осуществление Brexit.

      В сентябре-ноябре экономика Великобритании выросла на 0,1% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом.

      "В целом экономика немного выросла за последние три месяца, причем рост в строительстве был омрачен ослаблением сферы услуг и по-прежнему слабыми показателями производства", - отметил статистик ONS Роб Кент-Смит.

      В сфере услуг Великобритании в ноябре был зафиксирован спад на 0,3%, максимальный с начала 2018 г.

      Объем производства в обрабатывающей промышленности сократился на 1,7%. Это отчасти отражает закрытие автозаводов, для того чтобы избежать перебоев с поставками в связи с Brexit, ранее намеченным на 31 октября.

      Выпуск автомобилей сократился более чем на 6%. Это также может быть связано с тем, что некоторые заказы были перенесены на октябрь.

      Объем строительства в ноябре увеличился на 1,9% после спада в секторе месяцем ранее.

      Рубрики: Статистика, Европа

      Метки: ВВП, Великобритания, строительство, промышленное производство, сфера услуг

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