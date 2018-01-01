Продажи газет и журналов в России сократились в 2014-2019 годах на 45%

Продажи газет и журналов в России сократились в 2014-2019 гг. на 45%, при этом издательский бизнес приспосабливается к новым условиям и переходит в цифровые форматы, сообщает Союз предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП).

Фото: jrnlst.ru

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Среднегодовое сокращение продаж составило за пять лет 9%. Причем продажи журналов и газет упали как в рознице, так и по подписке. Наибольшие потери за это время понесли печатные издания в сегментах "компьютерные" и "автомобильные": продажи сократились в среднем на 15-16%, отмечает ТАСС.Тиражи информационно-новостных изданий, коллекционных журналов и журналов об интерьере и дизайне сократились на 12-14%.Меньше других пострадали тиражи изданий "женские", "развлекательные", "кулинарные издания" и "телегиды": продажи снизились на 7-9%.Наиболее устойчивыми по продажам оказались детские издания, издания о саде, огороде и цветах: тираж сократился в среднем на 2-5%.Сократилось количество точек продажи прессы - с 41 тыс. в 2014 г. до 35,2 тыс. в 2018 г., из которых киосков и павильонов к концу 2019 г. насчитывали менее 16 тыс. Отчасти потери возмещают стенды по продаже прессы в продовольственных магазинах, в которых ассортимент продаваемых наименований насчитывает в среднем 150-200 единиц, а в киоске - 500-700 единиц.