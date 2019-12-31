PSA намерена наладить экспорт автомобилей Opel из России

Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) намерена наладить экспорт автомобилей Opel из России, такие планы заложены в индустриальной стратегии компании, заявил вице-президент Groupe PSA, управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

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Москва, 13 января - "Вести.Экономика"."Наша команда однозначно закладывает экспортные планы в развитие собственной индустриальной стратегии, потому что без экспортных планов окупить инвестиции, которые требуются для того, чтобы производиться и продаваться в России успешно, невозможно. Поэтому, конечно, мы строим нашу стратегию, основываясь в том числе на экспорте", - отметил Володин в интервью ТАСС.Groupe PSA намерена локализовать производства в России с учетом новой, утвержденной правительством концепции перераспределения промсубсидий на утильсбор."С учетом новых нормативных требований по локализации я сейчас затрудняюсь сказать. Нужно считать экономическую целесообразность выдерживания такого уровня, который был затребован", - уточнил Володин.Opel объявила о перезапуске бренда в России в середине декабря 2019 г. Продажи начали с двух моделей - импортного кроссовера Grandland X и мини-вэна Zafira Life, который собирают на заводе автоконцерна в Калуге. Opel официально сотрудничает с 11 дилерами в восьми городах - Москве, Санкт-Петербурге, Нижневартовске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Рязани, Тюмени и Ставрополе.Автоконцерн General Motors (GM), в состав которого входила компания Opel, заявил в 2015 г. о пересмотре планов на российском рынке, отказавшись почти от всех своих производственных площадок. Компания объявила о выводе с российского рынка бренда Opel и всех массовых моделей Chevrolet, сохранив на рынке только премиальные модели последнего, а также бренд Cadillac. В 2017 г. Groupe PSA выкупила у GM марку Opel.