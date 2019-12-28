ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Лишь 26% жилья в России строят с использованием эскроу-счетов. Значит, 74% дольщиков все еще в зоне риска

      13:30Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Всего 26% жилья в России строят с использованием эскроу-счетов, сообщает "ДОМ.РФ". Жилищное строительство в стране ведут свыше 2,4 тыс. застройщиков, которые создали 3,5 тыс. юридических лиц.

      "В сегменте крупных девелоперов доля строящегося жилья с использованием счетов эскроу составляет 26% (за исключением двух системообразующих застройщиков, у которых доля проектов с использованием счетов эскроу составляет 10%), в группе средних строительных компаний - 26,5% (490 компаний), среди малых застройщиков - 26% (1,94 тыс. компаний)", - отмечает "ДОМ.РФ".

      Объем проектов, которые получили право достраивать жилье по старым правилам (без использования эскроу-счетов), составляет 68,4 млн кв. м. Почти 96% таких проектов войдут в строй в ближайшие три года.

      Всего к началу 2020 г. в стадии строительства находятся 107,5 млн кв. м жилья.

      Рубрики: Институты развития, Недвижимость

      Метки: жилье, дольщик, застройщик, "ДОМ.РФ", эскроу-счет

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить