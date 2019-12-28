Лишь 26% жилья в России строят с использованием эскроу-счетов. Значит, 74% дольщиков все еще в зоне риска

Всего 26% жилья в России строят с использованием эскроу-счетов, сообщает "ДОМ.РФ". Жилищное строительство в стране ведут свыше 2,4 тыс. застройщиков, которые создали 3,5 тыс. юридических лиц.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика"."В сегменте крупных девелоперов доля строящегося жилья с использованием счетов эскроу составляет 26% (за исключением двух системообразующих застройщиков, у которых доля проектов с использованием счетов эскроу составляет 10%), в группе средних строительных компаний - 26,5% (490 компаний), среди малых застройщиков - 26% (1,94 тыс. компаний)", - отмечает "ДОМ.РФ".Объем проектов, которые получили право достраивать жилье по старым правилам (без использования эскроу-счетов), составляет 68,4 млн кв. м. Почти 96% таких проектов войдут в строй в ближайшие три года.Всего к началу 2020 г. в стадии строительства находятся 107,5 млн кв. м жилья.