Доход Сербии от транзита российского газа составит $185 млн в год

Доходы Сербии от транзита российского газа через сербский участок газопровода "Турецкий поток" составят $185 млн в год, заявил президент Сербии Александар Вучич.

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Москва, 13 января - "Вести.Экономика"."Для нас газопровод - это стратегическая вещь. Мы еще в декабре 2019 г. построили 403 км газопровода через территорию Сербии, осталось построить четыре измерительные станции и одну большую компрессорную станцию в Жабари. "Турецкий поток" - это вещь, которую люди будут использовать еще много последующих лет. Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере $185 млн ежегодно", - отметил Вучич, сообщает ТАСС.По словам Вучича, "Турецкий поток" имеет большое значение для индустриализации Сербии и привлечения инвесторов.Сербия "будет получать преимущественно российский газ". "В Сербию будут поступать 13 млрд куб. м газа, из них 3 млрд куб. м останется в Сербии, остальное пойдет в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию", - заявил Вучич, выразив надежду, что "болгары завершат строительство своего участка газопровода до конца мая или до июня, так что уже в сентябре или до конца года газ начнет поступать в Сербию".Глава компании "Сербиягаз" Душан Баятович заявил ранее, что Сербия полностью завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток". Строители прошли отрезок от границы с Болгарией до границы с Венгрией в кратчайшие сроки, установив рекорд по скорости строительства.