ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Фунт стерлингов упал на фоне сигналов о возможности снижения ставок Банка Англии

      14:57Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Фунт стерлингов ослаб в понедельник на фоне сигналов о возможности снижения ставки Банком Англии.

      Фото: EPA/ANDY RAIN

      Глава Банка Англии Марки Карни на прошлой неделе заявил, что у центробанка достаточно возможностей для принятия мер в случае необходимости. Члены Комитета по денежно-кредитной политике Гертьян Влиге и Сильвана Тенрейро предупредили, что могут присоединиться к двум своим коллегам, выступающим за снижение стоимости заимствований.

      На этом фоне курс фунта стерлингов в понедельник упал ниже $1,30.

      К 14:50 мск фунт стерлингов снизился на 0,67% до $1,2977.

      Гертьян Влиге сигнализировал, что он может проголосовать за снижение процентной ставки, если не произойдет оживления экономической активности после декабрьских парламентских выборов в Великобритании.

      В интервью Financial Times Влиге заявил, что будет принимать решение о том, стоит ли голосовать за снижение ставки, с учетом поступающих экономических данных.

      Ссылки по теме

      Сильвана Тенрейро заявила в пятницу, что поддержит снижение ставки, если экономика замедлится.

      Рынки оценивают вероятность снижения ставки в этом месяце примерно в 50%, пишет Bloomberg.

      До заседания 30 января у чиновников Банка Англии будет достаточно экономических данных, чтобы оценить необходимость смягчения денежно-кредитной политики. На этой неделе выйдут данные по инфляции и розничным продажам, на следующей неделе - данные по безработице. Кроме того, индекс PMI укажет на состояние деловой активности в экономике в начале 2020 г.

      Как сообщали "Вести.Экономика", данные Национального статистического управления (ONS) в понедельник неожиданно показали, что ВВП Великобритании в ноябре сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении ВВП в ноябре вырос всего на 0,6%, минимальными темпами с июня 2012 г.

      Банк Англии не снижал ставки с 2016 г., будучи одним из немногих крупных центральных банков, которые поддерживали ставки в 2019 г. стабильными.

      По итогам декабрьского заседания Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. За сохранение ставки на прежнем уровне проголосовали семь из девяти членов Комитета по монетарной политике. Два члена комитета - Майкл Сондерс и Джонатан Хаскел - выступили за снижение ставки.

      Рубрики: Валютный рынок, ЦБ мира, Европа

      Метки: Великобритания, Банк Англии, фунт стерлингов, процентные ставки, Марк Карни, Сильвана Тенрейро, Гертьян Влиге

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить