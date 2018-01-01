В Абхазии назначен временно исполняющий обязанности президента

Валерий Бганба. Фото: sputnik-abkhazia

Парламент Абхазии назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра республики Валерия Бганбу.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Решение было принято на внеочередном заседании Народного собрания Абхазии 13 января 2020 г., передает "Интерфакс".За Бганбу проголосовали все 34 депутата, присутствующие в зале. Всего в парламенте Абхазии 35 депутатов.Бганба уже исполнял обязанности главы республики во время политического кризиса в Абхазии в 2014 г. Тогда оппозиция во главе с теперь уже бывшим главой республики Раулем Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.12 января президент Абхазии Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 г.Вслед за Хаджимбой о своей отставке заявил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.В заявлении Барцица подчеркивалось, что он уходит в отставку "во имя сохранения мира и стабильности в Абхазии".Кроме того, стало известно, что Рауль Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии, сообщил "Интерфаксу" вице-президент республики Аслан Барциц.