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      В Абхазии назначен временно исполняющий обязанности президента

      13:57Распечатать

      Валерий Бганба. Фото: sputnik-abkhazia

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Парламент Абхазии назначил исполняющим обязанности президента премьер-министра республики Валерия Бганбу.

      Решение было принято на внеочередном заседании Народного собрания Абхазии 13 января 2020 г., передает "Интерфакс".

      За Бганбу проголосовали все 34 депутата, присутствующие в зале. Всего в парламенте Абхазии 35 депутатов.

      Бганба уже исполнял обязанности главы республики во время политического кризиса в Абхазии в 2014 г. Тогда оппозиция во главе с теперь уже бывшим главой республики Раулем Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.

      12 января президент Абхазии Хаджимба заявил о сложении полномочий главы республики под давлением оппозиции, лидеры которой отказывались признавать итоги второго тура выборов президента, прошедших осенью 2019 г.

      Вслед за Хаджимбой о своей отставке заявил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

      В заявлении Барцица подчеркивалось, что он уходит в отставку "во имя сохранения мира и стабильности в Абхазии".

      Кроме того, стало известно, что Рауль Хаджимба не будет выставлять свою кандидатуру на повторных выборах президента Абхазии, сообщил "Интерфаксу" вице-президент республики Аслан Барциц.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: отставка, Абхазия, кадры, назначение

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