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      В Госдуме допустили продажу на рынке акций из госдоли в Сбербанке

      14:00Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает возможным продажу акций из госдоли в Сбербанке на рынке после их передачи или продажи правительству.

      Анатолий Аксаков.

      Глава Сбербанка Герман Греф многие годы поддерживает приватизацию госдоли в банке (50% +1 акция), которой владеет ЦБ РФ.

      "Сбербанк, в отличие от многих других компаний, абсолютно продаваемая история", - говорил Греф.

      "Греф говорил о продаже. Но сейчас не знаю, насколько благоприятна ситуация для продажи Сбербанка. Сбербанк очень интересный актив. Он для иностранных инвесторов, может быть, самый интересный в России. Но, может быть, это сделать уже вторым этапом: сначала продать правительству, для этого есть Фонд национального благосостояния, там денег хватает", - ответил Аксаков журналистам вопрос о выкупе у ЦБ пакета Сбербанка.

      Вариант передачи или продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству обсуждается из-за конфликта интересов: ЦБ выступает как акционер Сбербанка и как регулятор, например, призывал не торопиться с увеличением дивидендов Сбербанка.

      Речь может идти только о продаже пакета правительству, а не о его передаче, заявила в декабре глава Банка России Эльвира Набиуллина.

      "Было бы правильно, чтобы вот эту проблему решить", - говорит Аксаков. Он поднимал этот вопрос на заседании комитета при обсуждении перечисления прибыли Сбербанка в федеральный бюджет. "Очевидно, возникает вопрос, а почему тогда не решить эту проблему более радикально и не передать или продать пакет акций Сбербанка правительству. Это должно продаваться, очевидно, поскольку это на балансе ЦБ и ЦБ независим от правительства", - считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

      ЦБ снижал долю в Сбербанке в 2007 и 2012 гг. В 2007 г. в ходе первичного размещения акций Сбербанк продал 2,6 млн акций на $8,9 млрд: было продано 2 587 тыс. акций по единой для всех инвесторов цене – 89 тыс. руб. за одну акцию, а уставный капитал банка увеличился на 7,8 млрд руб. до 67,8 млрд руб.

      Но часть из них (около 40%) на $3 млрд купил сам ЦБ.

      В 2012 г. ЦБ снизил долю в Сбербанке до 50% +1 после продажи 7,6% акций Сбербанка за $5,2 млрд. Цена пакета ЦБ в Сбербанке стоит на Московской бирже около 3 трлн руб.

      Рубрики: Финансы, Правительство, Парламент

      Метки: Анатолий Аксаков, контрольный пакет, продажа акций Сбербанка

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