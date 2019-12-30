ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Введение маркировки лекарств в России перенесено на июль 2020 года

      14:00Распечатать

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Срок обязательной маркировки лекарственных препаратов в России был перенесен с 1 января 2020 г. на 1 июля 2020 г. согласно принятому в конце прошлого года федеральному закону.

      С 1 июля лица, осуществляющие производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарств, должны будут вносить информацию о лекарственных средствах в систему мониторинга их движения.

      Российское правительство своим постановлением в конце 2019 г. также установило особенности внедрения системы цифровой маркировки и прослеживания лекарств. В соответствии с ними с 1 января до 29 февраля 2020 г. включительно все участники оборота лекарств обязаны зарегистрироваться в системе.

      Когда вся система маркировки заработает в полную силу, потребители лекарств тоже смогут стать ее участниками. Для этого можно будет использовать сканеры, которые установят в аптеках, или загрузить в свой смартфон специальное приложение.

      Программа позволит сканировать код на упаковке препарата и таким образом удостоверяться в его подлинности и качестве.

      По расчетам за год система мониторинга должна будет отслеживать около 6 млрд упаковок лекарств и охватит более 350 тыс. участников фармрынка, среди которых около 1 тыс. отечественных и зарубежных производителей лекарств, более 100 тыс. больниц и 250 тыс. аптек.

      Рубрики: Фарминдустрия, Правительство, Парламент

      Метки: закон, лекарства, маркировка лекарств

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить