Введение маркировки лекарств в России перенесено на июль 2020 года

Срок обязательной маркировки лекарственных препаратов в России был перенесен с 1 января 2020 г. на 1 июля 2020 г. согласно принятому в конце прошлого года федеральному закону.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".С 1 июля лица, осуществляющие производство, хранение, ввоз в РФ, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарств, должны будут вносить информацию о лекарственных средствах в систему мониторинга их движения.Российское правительство своим постановлением в конце 2019 г. также установило особенности внедрения системы цифровой маркировки и прослеживания лекарств. В соответствии с ними с 1 января до 29 февраля 2020 г. включительно все участники оборота лекарств обязаны зарегистрироваться в системе.Когда вся система маркировки заработает в полную силу, потребители лекарств тоже смогут стать ее участниками. Для этого можно будет использовать сканеры, которые установят в аптеках, или загрузить в свой смартфон специальное приложение.Программа позволит сканировать код на упаковке препарата и таким образом удостоверяться в его подлинности и качестве.По расчетам за год система мониторинга должна будет отслеживать около 6 млрд упаковок лекарств и охватит более 350 тыс. участников фармрынка, среди которых около 1 тыс. отечественных и зарубежных производителей лекарств, более 100 тыс. больниц и 250 тыс. аптек.