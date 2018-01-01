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      Россия и Белоруссия пока не договорились о тарифах на транзит российской нефти

      14:08Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов через Белоруссию. Совещание с участием представителей антимонопольных ведомств двух стран состоялось в понедельник.

      Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии пояснило, что переговоры продолжатся в ближайшее время, сообщает РИА "Новости".

      Белоруссия предложила увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 г. на 16,6%. Вопрос необходимо решить не позднее 15 января, в противном случае тарифы вырастут "в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 г. (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%", подчеркнула Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

      Между тем Белоруссия с 1 сентября 2019 г. повысила тариф на прокачку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%. Главный инженер белорусского оператора "Дружбы" - компании "Гомельтранснефть Дружба" - Андрей Вериго заявил, что повышение тарифа на 21% позволило бы до конца 2019 г. покрыть издержки Белоруссии, связанные с получением загрязненной нефти из России в 2019 г.

      В свою очередь замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил: "На переговорах ФАС (с участием Минэнерго и "Транснефти") и МАРТ (с участием "Белнефтехима", "ГомельТранснефть Дружбы") зафиксированы разногласия в позициях. Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке".

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: Белоруссия, ФАС, Минск, транзит, "Дружба"

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