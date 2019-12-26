Путин поручил изучить вопрос о целесообразности строительства в России крупных психбольниц

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности строительства в России крупных психоневрологических интернатов.

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Москва, 13 января - "Вести.Экономика"."Рассмотреть вопрос о целесообразности строительства крупных психоневрологических интернатов, а также о совершенствовании работы существующих психоневрологических интернатов", - отмечено в перечне поручений по итогам встречи Путина с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 г.Предложения правительства необходимо представить до 15 марта.Главный внештатный специалист-психиатр Департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк заявил в интервью журналу "Огонек" от 08.07.2019 г., что необходимо "создавать службы и структуры, которые бы приблизили пациентов с психическими расстройствами к пациентам обычных стационаров": "По этому пути пошли многие страны, там открываются психосоматические и психиатрические отделения в структуре многопрофильных стационаров. Но у нас пока нет достаточного количества врачей, специализирующихся на пограничных состояниях. Здесь надо нарабатывать опыт".Что касается психиатрических клиник, то "если говорить о Москве, то сеть амбулаторных клиник, наоборот, расширяется, а стационаров сейчас ровно столько, сколько нужно": "С 2010 г. по Москве коек стало примерно в два раза меньше, сегодня их чуть больше чем 6,5 тыс. Они заполнены на 90%, а те койки, которые якобы сокращены, на самом деле, перешли в амбулатории", - отметил Костюк."Но мы встречаемся с пациентом тогда, когда разрушительное действие болезни уже произошло. В итоге парадокс: каждый год в России мы наблюдаем снижение заболеваемости, и одновременно растет число инвалидов с психическими расстройствами. Если в 1992 г. число инвалидов с психическими расстройствами составляло 370 человек на 100 тыс. населения, то сейчас - 720 человек. Вот такая динамика", - пояснил Костюк.