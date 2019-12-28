Число предпринимателей в России сократилось на полмиллиона

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) с января 2019 г. уменьшилась на полмиллиона, подсчитала Счетная палата по итогам анализа нацпроекта поддержки МСП.

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Деньгами распоряжаются не те лица

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".К июлю 2019 г. численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составила 19,092 млн человек. Это на 125,4 тыс. человек меньше и целевого показателя национального проекта поддержки МСП, отмечает Счетная палата по итогам мониторинга реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".По состоянию на 10 августа 2019 г. значение показателя относительно базового значения упало уже на 2,34% (449,9 тыс. человек) до 18,768 млн человек.При этом проведенный анализ Счетной палаты показал, что предлагаемые к реализации в рамках национального проекта МСП мероприятия и приоритетного проекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" не оказали существенное влияние на рост численности занятых в сфере МСП.Минэкономразвития России не выполнило поручение о включении в состав национального проекта МСП методики оценки влияния реализации мероприятий федеральных проектов на численность занятых в МСП и вклад сектора МСП в ВВП.Поручение давал президиум совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.По состоянию на 1 ноября 2019 г. по программе субсидирования уполномоченных банков субъектами МСП получено 131,3 млрд руб., или 13,13% от установленной федеральной программой "Финансовая поддержка МСП" на 2019 г. объема кредитов субъектам МСП в размере не менее 1 трлн руб. Программа субсидирования не помогает увеличить объем льготного кредитования субъектов МСП.Бюджетными средствами на поддержку малого бизнеса в РФ в рамках соответствующего нацпроекта распоряжаются люди, которые не несут ответственности за его выполнение, сообщила Счетная палата РФ.Поэтому нацпроект плохо выполняется.Бюджетные ассигнования на реализацию нацпроекта по состоянию на 1 ноября 2019 г. были исполнены на 62,6% и составляли 37,9 млрд руб., отмечает Счетная палата."В ходе проверки выявлено, что одни лица получают средства, а другие – несут ответственность за достижение целей национального проекта. Так, более 260 млрд руб., или 63% средств федерального бюджета на реализацию национального проекта МСП, планируется направить в 2019-2024 гг. АО "Корпорация "МСП", АО "Банк МСП", российским кредитным организациям и др., которые не отвечают за достижение целевых показателей национального проекта МСП (численность занятых в сфере МСП, доля МСП в ВВП, доля экспорта субъектов МСП в несырьевом экспорте). Вместе с тем высшие должностные лица субъектов Российской Федерации, ответственные за достижение указанных показателей и развитие МСП в регионах, не влияют на распределение ресурсов и деятельность получателей ресурсов", - отмечают аудиторы Счетной палаты."Существует проблема в управлении национальным проектом МСП, которая выражается в том, что получатели субсидий не отвечают за достижение целевых показателей национального проекта (численность занятых в сфере МСП, доля МСП в ВВП, доля экспорта субъектов МСП в несырьевом экспорте), а лица, ответственные за достижение указанных показателей, не влияют на распределение средств и, как правило, не владеют информацией о деятельности получателей ресурсов", - подчеркивают в ведомстве.