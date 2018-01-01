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      В России в 2019 году стали чаще ликвидировать и реже регистрировать компании

      15:20Распечатать

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". В России в 2019 г. было зарегистрировано 283900 новых коммерческих компаний, что на 11,3% меньше, чем в предыдущем году, показали данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

      Число ликвидированных организаций выросло с 2018 г. на 0,7% до 74400.

      Число компаний, закрывшихся в порядке банкротства, снизилось на 11,2% до 8,7 тыс.

      По решению ФНС были исключены из реестра и прекратили работу 554200 компании против 549600 годом ранее. Налоговые органы постоянно занимаются исключением из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), а также компаний с недостоверными сведениями.

      Всего прекратили свою деятельность в 2019 г. 635700 компаний, что на 0,4% больше, чем в 2018 г. (633100).

      ФНС напомнила, что с 2016 г. тщательно проверяет достоверность сведений, которые попадают в ЕГРЮЛ, уделяя особое внимание реорганизуемым компаниям, к которым у налоговикам были претензии.

      В 2019 г. количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, уменьшилось по сравнению с 2018 г. на 27,1% до 6,9 тыс с 9,4 тыс. Также снизилось количество компаний, созданных в результате реорганизации: 2,8 тыс. против 3,3 тыс. годом ранее.

      Общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в 2019 г. уменьшилось на 15,3% до 3,098 млн с 3,459 млн. Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, снизилось за этот период на 16,6% до 3,715 млн с 4,085 млн.

      Количество индивидуальных предпринимателей (ИП), прекративших деятельность в 2019 г., составило 731 700, что на 5,3% больше, чем за 2018 г. (695 тыс.). На 1 января 2020 г. в госреестре было 3 904 600 ИП, что на 1,8% больше, чем годом ранее.

      Рубрики: Статистика, Финансы

      Метки: ФНС, ЕГРЮЛ, регистрация компаний

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