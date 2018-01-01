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      Торговая сделка первой фазы снизит напряженность между США и Китаем, но не прекратит конфликт

      16:01Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Торговая сделка первой фазы, которая будет подписана на этой неделе Китаем и США, "останавливает кровотечение", но не прекращает торговую войну, заявил исполнительный вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант. Об этом сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/MARK SCHIEFELBEIN / POOL

      Бриллиант заявил, что есть "явный вздох облегчения с обеих сторон" в связи с соглашением, которое, как ожидается, будет подписано в среду в Вашингтоне, и что глубина первой фазы была более позитивной, чем первоначально предполагалось.

      "Реализация первой фазы будет иметь важное значение для укрепления доверия и уверенности, что будет способствовать успеху переговоров", - сказал Бриллиант.

      Но хотя соглашение первой фазы "останавливает кровотечение", по его словам, "важно, чтобы обе стороны продемонстрировали приверженность продвижению вперед на переговорах по второй фазе".

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      Бриллиант отметил, что "все еще существуют значительные проблемы", учитывая, что основные структурные вопросы, лежащие в основе спора между Вашингтоном и Пекином, остаются в значительной степени нерешенными.

      Как сообщали "Вести.Экономика", торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в декабре, что торговая сделка первой фазы предусматривает увеличение экспорта США в Китай почти в два раза в ближайшие два года.

      Сделка предусматривает снижение некоторых американских пошлин на китайские товары в обмен на увеличение Китаем закупок американской сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции.

      Тем не менее остаются в силе американские пошлины на китайский импорт на сумму $370 млрд. Кроме того, на переговорах по сделке второй фазы сторонам, вероятно, предстоит обсуждение более сложных вопросов, включая китайские субсидии государственным компаниям и промышленную политику.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, пошлины, торговая война, торговая сделка, Майрон Бриллиант

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