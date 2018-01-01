Правительство отменило более 1,2 тыс. устаревших актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о признании с 1 февраля 2020 г. утратившими силу 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика". П"Подписанным постановлением с 1 февраля 2020 г. признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 гг. 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике", -Принятое решение позволит упорядочить и систематизировать законодательство, обеспечить единообразную правоприменительную практику, отметили в кабмине.В сентябре 2019 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение об отмене нормативных актов СССР и РСФСР в рамках "регуляторной гильотины",Отвечая на вопросы в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24", Дмитрий Медведев отметил, что устаревшие нормативные акты "подчас создают тяжелые условия". Решение об их отмене было принято в рамках так называемой "регуляторной гильотины".