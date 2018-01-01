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      Правительство отменило более 1,2 тыс. устаревших актов

      15:11Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". ППремьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о признании с 1 февраля 2020 г. утратившими силу 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений.

      "Подписанным постановлением с 1 февраля 2020 г. признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 гг. 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус "действующие", но не применяющихся на практике", - сообщается в постановлении правительства.

      Принятое решение позволит упорядочить и систематизировать законодательство, обеспечить единообразную правоприменительную практику, отметили в кабмине.

      В сентябре 2019 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение об отмене нормативных актов СССР и РСФСР в рамках "регуляторной гильотины", сообщали "Вести. Экономика".

      Отвечая на вопросы в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24", Дмитрий Медведев отметил, что устаревшие нормативные акты "подчас создают тяжелые условия". Решение об их отмене было принято в рамках так называемой "регуляторной гильотины".

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, регуляторная гильотина

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