СМИ: Трамп распорядился убить Сулеймани еще семь месяцев назад

Президент США Дональд Трамп разрешил проведение операции против иранского генерала Касема Сулеймани семь месяцев назад, при условии что по вине Ирана погибнет гражданин США, передает телеканал NBC со ссылкой на заявления высших должностных лиц администрации США.

Касем Сулеймани. Фото: AFP

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Трамп решил нанести удар по Сулеймани, после того как в конце декабря 2019 г. при нападении на военную базу США в Ираке погиб американский гражданин.По данным NBC, после того как Иран в июне 2019 г. сбил американский беспилотник в районе Ормузского пролива, бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео призвали Трампа принять ответные меры в виде операции против Сулеймани. Трамп заявил, что пойдет на этот шаг, если из-за Ирана погибнет гражданин США. При этом Тегеран утверждал, что беспилотник сбит во время нарушения воздушного пространства Ирана.Июньский указ президента США содержал условие, что Трамп окончательно утвердит любую операцию против Сулеймани. Именно этот указ объясняет, почему военные предложили Трампу убить Сулеймани в ответ на нападение в Ираке, приведшее к гибели американского контрактника и ранениям четырех американских военнослужащих.По сведениям NBC, все это может поставить под сомнение предлоги, выдвигаемые администрацией Трампа для обоснования проведения операции, в частности для утверждения, что Сулеймани планировал нападения на американцев.США 3 января провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.Убийство Сулеймани обострило отношения между США и Ираном. Иран в ответ выпустил ракеты по американским базам в Ираке, отмечает РИА "Новости". США немедленно ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также ряда официальных лиц Ирана.