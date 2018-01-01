ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня

      15:57Распечатать

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендовало авиакомпании "Аэрофлот" выполнять полеты в столицу Ирана Тегеран и обратно исключительно в светлое время суток, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

      Отмечается, что такое решение было разработано с учетом позиции "Росавиации" и авиационных властей Ирана, добавил один из собеседников РБК.

      "Аэрофлот" - единственная российская авиакомпания, выполняющая полеты в Тегеран, - начал переносить рейсы в этот город с 11 января с 22:45 на 4 утра 12 января.

      Согласно данным онлайн-табло "Шереметьево" (базовый аэропорт "Аэрофлота") рейсы в Тегеран 14 и 15 января аналогичным образом переносятся на 4 утра. На более позднее время переносится и обратный рейс - с 8:00 на 13:23 мск.

      В пресс-службе "Аэрофлота" ранее не комментировали причины переноса рейсов.

      Решение о переносе времени вылета касается только полетов в столицу Ирана и было принято утром 11 января, после того как Тегеран признал вину в крушении лайнера Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране, рассказали два собеседника РБК.

      Авиакатастрофа произошла 8 января, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

      Власти Ирана сначала объясняли крушение технической неисправностью лайнера и только через три дня заявили, что самолет был непреднамеренно сбит ракетой, так как пролетал над военным объектом на фоне повышенной боевой готовности иранских средств ПВО.

      Рубрики: Правительство, Парламент, Транспорт и туризм

      Метки: Иран, Аэрофлот, МИД, Тегеран

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить