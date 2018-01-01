МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня

Министерство иностранных дел (МИД) России рекомендовало авиакомпании "Аэрофлот" выполнять полеты в столицу Ирана Тегеран и обратно исключительно в светлое время суток, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Отмечается, что такое решение было разработано с учетом позиции "Росавиации" и авиационных властей Ирана, добавил один из собеседников РБК."Аэрофлот" - единственная российская авиакомпания, выполняющая полеты в Тегеран, - начал переносить рейсы в этот город с 11 января с 22:45 на 4 утра 12 января.Согласно данным онлайн-табло "Шереметьево" (базовый аэропорт "Аэрофлота") рейсы в Тегеран 14 и 15 января аналогичным образом переносятся на 4 утра. На более позднее время переносится и обратный рейс - с 8:00 на 13:23 мск.В пресс-службе "Аэрофлота" ранее не комментировали причины переноса рейсов.Решение о переносе времени вылета касается только полетов в столицу Ирана и было принято утром 11 января, после того как Тегеран признал вину в крушении лайнера Boeing авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране, рассказали два собеседника РБК.Авиакатастрофа произошла 8 января, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На борту были 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.Власти Ирана сначала объясняли крушение технической неисправностью лайнера и только через три дня заявили, что самолет был непреднамеренно сбит ракетой, так как пролетал над военным объектом на фоне повышенной боевой готовности иранских средств ПВО.