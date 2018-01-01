ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Румыния с 2013 года строит 120 км газопровода в Молдавию. Ввод в строй намечен на 2021 год

      16:04Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Румыния перенесла на 2021 г. срок ввода в строй газопровода "Кишинев - Унгены", который призван открыть Молдавии доступ к поставщикам газа в Европе.

      Фото: "Sputnik Молдова"

      План развития газотранспортной системы Румынии на 2019-2028 гг. обнародовало молдавское издание NewsMaker. "Газопровод начали строить в 2013 г., тогда власти обещали сдать его в эксплуатацию в IV квартале 2017 г., затем перенесли этот срок на конец 2018 г.", - отмечает издание.

      Глава МИД Румынии Рамона Манеску в ходе визита в Кишинев в октябре 2019 г. пообещала, что газопровод запустят в 2020 г. Однако в плане срок сдачи перенесен на 2021 г.

      Газопровод "Кишинев - Унгены" подключит Молдавию к построенному при поддержке ЕС и Румынии газопроводу "Унгены - Яссы". Протяженность нового газопровода составит 120 км, а проектируемая мощность - 1,5 млрд куб. м газа в год. При этом потребности Молдавии в газе оценивают в 1,3 млрд куб. м в год (с приднестровским регионом - 2,9 млрд куб. м в год). Сейчас Молдавия получает газ из России через Украину.

      Проект строительства газопровода из Ясс выполняет госкомпания "Трансгаз-Румыния", стоимость трубы оценивают в €174 млн. ЕС выделит на строительство кредит в размере €92 млн, из которых €82 млн - льготные кредиты от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка, а €10 млн - грант от ЕС.

      Между тем "Молдовагаз" и "Газпром" в конце 2019 г. продлили контракт на поставку газа через Украину еще на один год.

      Вице-премьер Дмитрий Козак заявил ранее, что с правительством Молдавии достигнута договоренность о том, что с начала 2020 г. республика сможет покупать российский газ по цене $173-175 за 1 тыс. куб. м.

      Рубрики: Энергетика, Европа

      Метки: газопровод, Молдавия, Румыния, Кишинев, Яссы

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить