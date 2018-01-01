Румыния с 2013 года строит 120 км газопровода в Молдавию. Ввод в строй намечен на 2021 год

Румыния перенесла на 2021 г. срок ввода в строй газопровода "Кишинев - Унгены", который призван открыть Молдавии доступ к поставщикам газа в Европе.

Фото: "Sputnik Молдова"

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".План развития газотранспортной системы Румынии на 2019-2028 гг. обнародовало молдавское издание NewsMaker. "Газопровод начали строить в 2013 г., тогда власти обещали сдать его в эксплуатацию в IV квартале 2017 г., затем перенесли этот срок на конец 2018 г.", - отмечает издание.Глава МИД Румынии Рамона Манеску в ходе визита в Кишинев в октябре 2019 г. пообещала, что газопровод запустят в 2020 г. Однако в плане срок сдачи перенесен на 2021 г.Газопровод "Кишинев - Унгены" подключит Молдавию к построенному при поддержке ЕС и Румынии газопроводу "Унгены - Яссы". Протяженность нового газопровода составит 120 км, а проектируемая мощность - 1,5 млрд куб. м газа в год. При этом потребности Молдавии в газе оценивают в 1,3 млрд куб. м в год (с приднестровским регионом - 2,9 млрд куб. м в год). Сейчас Молдавия получает газ из России через Украину.Проект строительства газопровода из Ясс выполняет госкомпания "Трансгаз-Румыния", стоимость трубы оценивают в €174 млн. ЕС выделит на строительство кредит в размере €92 млн, из которых €82 млн - льготные кредиты от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка, а €10 млн - грант от ЕС.Между тем "Молдовагаз" и "Газпром" в конце 2019 г. продлили контракт на поставку газа через Украину еще на один год.Вице-премьер Дмитрий Козак заявил ранее, что с правительством Молдавии достигнута договоренность о том, что с начала 2020 г. республика сможет покупать российский газ по цене $173-175 за 1 тыс. куб. м.