Инфляция в России с 1 по 9 января ускорилась до 0,3%

Инфляция в России с 1 по 9 января составила 0,3% против 0,5% за тот же период прошлого года, сообщил в понедельник Росстат.

Фото: ТАСС

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".За период с 1 по 9 января 2020 г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,3% (для сравнения, в январе 2019 г.: в целом за месяц – 101,0%, с начала января – 100,5%).За период с начала месяца цены на пшено снизились на 0,7%, свинину, рис шлифованный, сахар-песок и карамель – на 0,1%.Одновременно выросли цены на крупу гречневую на 0,8%, яйца куриные – на 0,4%, водку – на 0,3%, муку пшеничную и хлеб ржаной – на 0,2%.Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,8%, в том числе на огурцы свежие – 9,4%, помидоры – 5,4%.Цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, на дизельное топливо – на 0,2%.Проезд в трамвае стал дороже на 2,5%, в метро – на 2,2%, городском автобусе – на 1,4%, троллейбусе – на 1,3%.Тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг увеличились на ­0,1-1,5%.По итогам 2019 г., по данным Росстата, инфляция в РФ составила 3%. Как ожидается, такой уровень инфляции сохранится и в 2020 г.