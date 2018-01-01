Новые 5G-модели iPhone могут выйти до конца 2020 года

В прошлом месяце надёжный аналитик Минг-Чи Куо рассказал, что Apple выпустит четыре iPhone с поддержкой 5G во второй половине 2020 года. При этом в продажу поступят модели сразу с поддержкой и диапазона sub-6GHz, и диапазона mmWave. Правда, не во всех странах. Сегодня аналитик подтвердил свой прогноз.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика"Компания Apple рассчитывает выпустить все 5G-модели смартфонов iPhone до конца 2020 года. Поставки устройств с поддержкой диапазона ниже 6 ГГЦ (Sub-6 GHz) и миллиметрового диапазона (mmWave) должны начаться в конце третьего или в начале четвёртого квартала.По словам аналитика Мин-Чи Куо, разработка 5G-моделей iPhone идёт по плану. Новинки должны быть представлены на традиционной сентябрьской презентации Apple.Ранее Куо рассказал, что на первых порах модели iPhone с поддержкой mmWave будут доступны в пяти странах — США, Канаде, Японии, Южной Корее и Великобритании. Также аналитик отметил, что Apple может отключить 5G в странах, которые ещё не имеют соответствующих сервисов или имеют малое покрытие 5G.Другой известный аналитик по продукции Apple Го Минхао подтвердил, что в текущем году Apple выпустит 5 новых iPhone. Эти устройства будут иметь интегрированные радиочастотные модули 5G NR в миллиметровом диапазоне и менее 6 ГГц. Прогноз по отличиям между смартфонами не изменился с прошлого раза: это 4,7-дюймовая ЖК-модель, 5,4-дюймовая, 6,1-дюймовая (задняя двойная камера), 6,1-дюймовая (задняя тройная камера) и 6,7-дюймовая версии.Миллиметровые волны обеспечат высокую скорость передачи данных, тогда как диапазон до 6 ГГц требуется для более стабильной сотовой связи и широкого покрытия. В своём модеме 5G с поддержкой миллиметрового диапазона Apple будет использовать как стандартный диапазон Sub-6 ГГц, так и Sub-6 ГГц+. Смартфоны с поддержкой 5G будут выпущены в конце третьего или в начале четвертого квартала 2020 года.В связи с добавлением поддержки технологий связи Sub-6 ГГц и mmWave, Го Минхао ожидает, что поставки iPhone 2020 составят 80–85 миллионов устройств в текущем году. Это больше, чем 75 миллионов устройств для серии iPhone 11 в 2019 году. Ожидается, что стоимость моделей с поддержкой 5G вырастет на $140 из-за нового модема и корпуса.