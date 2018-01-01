США добавили в санкционный список еще 7 граждан Венесуэлы
19:02
Индия договаривается с Россией и Монголией о поставках угля
18:50
Китайская CNOOC планирует нарастить добычу углеводородов в 2020 году
18:36
Промпроизводство в Великобритании в ноябре сократилось на 1,2%
18:10
Объем Фонда национального благосостояния России удвоился
18:10
Минфин положил конец укреплению рубля
18:04
Потребительские цены в Белоруссии в 2019 году выросли на 4,7%
18:00
Глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке
17:59
Экономическая активность в России слабо выросла в ноябре
17:42
Иран подаст в международный суд на Трампа за убийство Сулеймани
17:37
НАТО подготовило ответ на размещение "Искандеров"
17:10
Смягчение политики центробанков спровоцировало рекордный выпуск корпоративных облигаций
17:05
В России насчитали 3130 проблемных домов-долгостроев. Дольщики ждут помощи
17:01
Правительство опубликовало перечень 230 проектов законов на 2020 год
16:46
Аксаков: Банк России обязан снизить ключевую ставку до 6%
16:40
Рынок США: в технической картине S&P 500 сохраняется перекупленность
16:24
Инфляция в России с 1 по 9 января ускорилась до 0,3%
16:24
Румыния с 2013 года строит 120 км газопровода в Молдавию. Ввод в строй намечен на 2021 год
16:04
Торговая сделка первой фазы снизит напряженность между США и Китаем, но не прекратит конфликт
16:01
МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня
15:57
СМИ: Трамп распорядился убить Сулеймани еще семь месяцев назад
15:30
В России в 2019 году стали чаще ликвидировать и реже регистрировать компании
15:20
Правительство отменило более 1,2 тыс. устаревших актов
15:11
Число предпринимателей в России сократилось на полмиллиона
15:03
Фунт стерлингов упал на фоне сигналов о возможности снижения ставок Банка Англии
14:57
Новые 5G-модели iPhone могут выйти до конца 2020 года
14:50
Путин поручил изучить вопрос о целесообразности строительства в России крупных психбольниц
14:42
Россия и Белоруссия пока не договорились о тарифах на транзит российской нефти
14:08
В Госдуме допустили продажу на рынке акций из госдоли в Сбербанке
14:00
Введение маркировки лекарств в России перенесено на июль 2020 года
14:00
В Абхазии назначен временно исполняющий обязанности президента
13:57
Топ-10 самых дорогих войн в истории США
13:52
Доход Сербии от транзита российского газа составит $185 млн в год
13:41
Лишь 26% жилья в России строят с использованием эскроу-счетов. Значит, 74% дольщиков все еще в зоне риска
13:30
Экономика Великобритании в ноябре неожиданно сократилась
13:30
PSA намерена наладить экспорт автомобилей Opel из России
13:12
Продажи газет и журналов в России сократились в 2014-2019 годах на 45%
13:00
Продажи "АвтоВАЗа" в 2019 году выросли на 1% при снижении рынка на 2%
12:53
Продажи автомобилей в Китае упали на 8,2% в 2019 году
12:28
Минфин увеличит покупку валюты в 1,6 раза
12:22
Пожары в Австралии уничтожили 0,5% роста экономики
12:03
СКР считает грабеж основным мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
11:38
Индонезия и ОАЭ подписали деловые соглашения на сумму около $23 млрд
11:36
Три британских офшора раскроют данные о счетах россиян
11:36
Власти регионов врут, когда говорят об уменьшении количества аварийно-опасных участков на дорогах
11:10
Через 6 лет свалки для мусора в России будут переполнены
11:05
США объявили Россию и Китай главной угрозой нацбезопасности
10:45
В России начнут печатать на биопринтере искусственную конину
10:30
Хафтар и Саррадж обсудят в Москве перемирие в Ливии
10:28
Рубль немного вырос к бивалютной корзине на старте торгов
10:26
Рубрики: Правительство, Парламент
Метки: правительство, законопроекты, распоряжение
Объем Фонда национального благосостояния России удвоился
18:10
Минфин положил конец укреплению рубля
18:04
Правительство опубликовало перечень 230 проектов законов на 2020 год
16:46
Аксаков: Банк России обязан снизить ключевую ставку до 6%
16:40
МИД России рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время дня
15:57
Правительство отменило более 1,2 тыс. устаревших актов
15:11
Путин поручил изучить вопрос о целесообразности строительства в России крупных психбольниц
14:42
В Госдуме допустили продажу на рынке акций из госдоли в Сбербанке
14:00
Введение маркировки лекарств в России перенесено на июль 2020 года
14:00
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