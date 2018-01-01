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      Правительство опубликовало перечень 230 проектов законов на 2020 год

      16:46Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Правительство РФ утвердило план законопроектной деятельности на 2020 г.: документ предусматривает разработку в 2020 г. 230 законопроектов.

      План законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 г. подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами президента и правительства России.

      План состоит из 6 разделов и предусматривает разработку в 2020 г. 230 законопроектов, направленных на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни, сбалансированное региональное развитие, повышение качества государственного управления.

      Проект плана рассмотрен и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

      В списке проектов законов - установление переходного периода для заключения ранее одобренных специальных инвестиционных контрактов, систематизация обязательных требований для управления многоквартирными домами и совершенствования жилищного контроля, законопроект о коллекторской деятельности, проект закона о нулевой ставке НДС для морских круизных пассажирских перевозок.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, законопроекты, распоряжение

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