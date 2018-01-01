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      Аксаков: Банк России обязан снизить ключевую ставку до 6%

      16:40Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Банк России имеет возможность для снижения ключевой ставки 7 февраля на 0,25% до 6%. Снижение ставки поможет в том числе более высокому росту ВВП России, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

      Анатолий Аксаков

      "ЦБ обязан понизить, потому что инфляция ниже 3%. Целевой показатель, зафиксированный в основных направлениях ДКП, - 4%. Есть все возможности для снижения хотя бы на 0,25% ключевой ставки.

      Мы видим, что экономический рост слабоват и там прогноз правительства - 1,7%-й рост ВВП (на 2020 г. - прим. ред.). Я думаю, что из-за более активного финансирования национальных проектов, которое началось с конца прошлого года и в этом году продолжится, и за счет снижения ключевой ставки мы можем иметь экономический рост до 2%, а, может быть, даже выше, если в том числе и ключевая будет более активно снижаться", - отметил Аксаков, сообщает "Интерфакс".

      ЦБ 13 декабря 2019 г. снизил ключевую ставку с 6,5% до 6,25%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила ранее, что ЦБ рассмотрит целесообразность снижения ставки, но не обещает снизить ставку. "Почему мы это сделали? Потому что почувствовали, что так как мы последние несколько раз давали формулировку "на ближайших заседаниях" и после этого каждый раз снижали ставку, рынок может склониться к тому, что очередная такая фраза - это практически commitment на февраль. Мы специально подчеркнули, что это не факт. Эта фраза означает, что мы в феврале можем снизить ставку, но можем и не снизить", - отметила Набиуллина.

      Рубрики: ЦБ РФ, Правительство, Парламент

      Метки: Банк России, Госдума, ключевая ставка, Эльвира Набиуллина, Анатолий Аксаков

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