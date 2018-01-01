Рынок США: в технической картине S&P 500 сохраняется перекупленность

Фьючерсы на американские индексы растут перед открытием торгов понедельника. Фьючерс на S&P 500 курсирует в районе рекордных уровней. Среди лидеров на премаркете акции производителей электрокаров.

США и Китай

Фьючерс на S&P 500

Премаркет

Сезон отчетов

График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Инвесторы в предвкушении подписания документов по первой фазе торговой сделки, которое ожидается на текущей неделе — 15 января. До сих пор рынок в полной мере не осведомлен о договоренностях стран. Ожидается, что Вашингтон снизит пошлины на китайские товары в ответ на увеличение закупок Пекином американской продукции сельского хозяйства, машиностроения и энергетики, а также на расширение прав представителей американских компаний в Китае. Это соглашение важно для Трампа в год выборов. Обострять ситуацию сейчас скорее не пользу Белого дома.В технической картине S&P 500 сохраняется перекупленность. Последний раз осциллятор RSI на дневном графике был в нижней зоне экстремальных значений в августе. С того момента индекс вырос на 18%. Он далеко оторвался от 200-дневной скользящей средней. Возможная точка разворота для коррекции может быть найдена на уровне 3300.На премаркете продолжается рост в акциях производителя искусственного мяса Beyond Meat (+6%). Участники рынка закладывают в котировки, что компания станет основным поставщиком веганских котлет для McDonald's. Технически цена два месяца стояла в боковике на минимумах и резко вырвалась вверх прибавляя более 36% за последнюю неделю. Еще один герой последних недель — акции Tesla (+1,8%) также продолжают ускоренно дорожать, приближаясь все ближе к отметке $500 за акцию. Капитализация компании превысила Ford и GM, вместе взятых, после того как был открыт завод в Китае.Но еще больший рост демонстрируют бумаги китайского производителя электрокаров NIO (+6,5%). Всплеск покупок вызван заявлениями китайского чиновника о том, что Пекин не будет существенно сокращать субсидии на покупку электромобилей в этом году. Тема будущего электромобилей инвесторами активно отыгрывается и в росте цен на палладий, родий.Расписки Nokia дорожают на 2% после повышения рекомендации по ним аналитиками Citigroup. На ту же величину дорожают бумаги китайской Alibaba.Уже завтра участники рынка сфокусируют в большей степени на сезоне отчетов. Аналитики ожидают, что четвертый квартал подряд прибыль компаний S&P 500 будет снижаться. 14 января отчеты представят JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.