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      Глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержал действия Трампа на Ближнем Востоке

      17:59Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что президент США Дональд Трамп должен иметь возможность делать то, что он считает нужным, когда речь идет о международной безопасности, сообщает CNBC.

      Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман. Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

      Выступая на панельной сессии на Международной конференции нефтегазовых технологий IPTC в Дахране (Саудовская Аравия), Абдулазиз сказал: "Президент США - это президент США, он может делать все, что пожелает".

      Он "определенно не подотчетен ни мне, ни кому-либо в этом зале", - добавил Абдулазиз.

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      Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в ночь со 2 на 3 января США нанесли удар в районе международного аэропорта Багдада по автомобилю, в котором находился генерал-майор Касем Сулеймани, возглавлявший подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

      Тегеран пообещал отомстить за убийство Сулеймани. В качестве возмездия Иран в ночь на среду нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

      Ситуация остается напряженной, но обе стороны в последние дни стараются не допустить эскалации конфликта.

      "США являются стратегическим партнером и играют большую роль с точки зрения международной безопасности, - заявил Абдулазиз CNBC. - Мы оставляем нашим друзьям из США право вести себя так, как они считают целесообразным в подобной ситуации".

      "Поскольку напряженность в нашем регионе остается высокой, королевство будет и впредь делать все возможное для обеспечения стабильных рынков нефти", - добавил Абдулазиз.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Иран, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Дональд Трамп, Абдулазиз бин Салман

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