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      НАТО подготовило ответ на размещение "Искандеров"

      17:10Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". НАТО ответит на размещение российских "Искандеров" укреплением ПВО и ПРО, заявил генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому N-TV.

      Семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" созадно для уничтожения систем ПВО и ПРО и прикрываемых ими объектов. В комплексе "Искандер-М" используется ракета с корреляционной системой наведения и квазибаллистической траекторией движения. Ракета комплекса пока остается практически недостижимой для систем ПРО на расстоянии до 500 километров, а с крылатой ракетой Р-500 - до 2500 км.

      НАТО укрепит противовоздушную и противоракетную оборону после размещения Россией оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" с ракетами 9M729, отметил Столтенберг. По его словам, действия России нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)".

      Ракета 9М729 - это модификация Р-500 (9М728).

      "Когда речь заходит о SSC-8 ("Искандер-М" по классификации НАТО), мы будем работать над системами противовоздушной обороны и противоракетной обороны, над обычными вооружениями, над повышением уровня готовности и увеличением времени предупреждения", - пояснил Столтенберг.

      Министры обороны НАТО уже согласовали это решение. Столтенберг подтвердил, что НАТО не собирается развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

      По оценкам НАТО, крылатые управляемые ракеты "Искандер-М" имеют радиус действия более 2 тыс. км и могут быть оснащены ядерными боеголовками. Когда они, маневрируя, приближаются к своим запрограммированным целям на малой высоте, в отличие от баллистических ракет, их гораздо труднее перехватить.

      Рубрики: ВПК

      Метки: НАТО, Йенс Столтенберг, Искандер

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