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      В России насчитали 3130 проблемных домов-долгостроев. Дольщики ждут помощи

      17:01Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". С IV квартала 2019 г. количество долгостроев в России сократилось на 122 дома, сообщает Фонд защиты прав дольщиков.

      "На 1 октября 2019 г. в едином реестре проблемных объектов числилось 3252 дома, на 10 января 2020 г. к проблемным отнесены 3130 домов", - отмечает сайт "наш.дом.рф".

      Наблюдательный совет Фонда принял решение о восстановлении прав более 16 тыс. дольщиков в 21 регионе. На завершение строительства и выплату компенсаций по 220 проблемным домам выделят 31 млрд руб. После этого дома исключат из реестра проблемных объектов.

      Единый реестр проблемных объектов заработал в России с июля 2019 г.

      Президент Владимир Путин подписал ранее закон о защите прав участников долевого строительства жилья. В частности, закон предусматривает создание в единой информационной системе жилищного строительства реестра проблемных объектов.

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      С 1 июля 2019 г. российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых размещены деньги граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, дома возводят за счет банковского проектного финансирования. При этом власти определили условия для жилых домов, которые можно достроить после 1 июля без перехода на новый способ финансирования.

      Рубрики: Недвижимость

      Метки: дольщик, застройщик, проектное финансирование, долгострой, эскроу-счет

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