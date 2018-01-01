Иран подаст в международный суд на Трампа за убийство Сулеймани

Президент США ответит в международном суде за убийство командующего силами КСИР Касема Сулеймани, заявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Раиси заявил, что Иран подаст в международные суды иск против президента США Дональда Трампа за нарушение всех международных законов, отдав приказ об убийстве командующего силами КСИР Касема Сулеймани."Этот вопрос, безусловно, будет решаться в штаб-квартире по правам человека в сотрудничестве с министерством иностранных дел и другими органами, и мы должны сделать так, чтобы президент США ответил за свои поступки в качестве главного подозреваемого", - сказал Раиси в Тегеране в понедельник.Трамп ответит вне зависимости - будет ли он у власти в качестве президента США или нет. "Этот вопрос будет решен, и мы не оставим его в покое, и он должен предстать перед международным трибуналом", - цитирует Раиси иранское агентство Fars.В ночь на 3 января в результате авиаудара США по кортежу автомобилей в районе аэропорта Багдада были убиты командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани, сообщали "Вести. Экономика".