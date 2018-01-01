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      Экономическая активность в России слабо выросла в ноябре

      17:42Распечатать

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Уровень экономической активности в России в ноябре составил 99,8 пункта против 99,5 пункта в предыдущем месяце, как показали данные сводного опережающего индекса Composite Leading Indicators (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

      В Индии в ноябре индекс сократился до 98,8 пункта с 99 пункта месяцем ранее, в Бразилии немного увеличился до 102,4 пункта со 102,2 пункта, в Китае составил 99,3 пункта, что немного выше отметки октября в 99,2 пункта.

      Индексы таких экономически развитых стран, как Канада (99,1 пункта), Франция (99,5 пункта), Япония (99,2 пункта), Италия (99,2 пункта), остались без изменений по сравнению с предшествующим месяцем. В то же время в Великобритании индикатор слегка увеличился до 99,1 пункта с 99 пунктов, в Германии - вырос до 98,9 пункта с 98,8 в октябре.

      В то же время CLI США в ноябре остался без изменений на уровне в 98,9. Агрегированный CLI стран "Большой семерки" (G7) немного вырос до 99,1 пункта с 99 пунктов, зафиксированных в октябре.

      ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, а также может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.

      Рубрики: Статистика

      Метки: БРИК, экономическая активность, ОЭСР, CLI

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