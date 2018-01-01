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      Потребительские цены в Белоруссии в 2019 году выросли на 4,7%

      18:00Распечатать

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Рост потребительских цен в Белоруссии в 2019 г. составил 4,7%, сообщил Национальный статистический комитет республики ("Белстат").

      В декабре 2018 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривал сохранение инфляции в стране в 2019 г. на уровне не более 5%. Инфляция в 2018 г. в республике составила 5,6%, в 2017 г. - 4,6%.

      "Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 100,5%, (по сравнению) с декабрем 2018 г. - 104,7%", - сообщил "Белстат".

      По данным ведомства, базовая инфляция, которая не включает изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составила 0,1%, с декабрем 2018 г. - 3,5%.

      Согласно данным статкомитета в декабре прошлого года цены на продовольственные товары выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем 2019 г. и на 4,3% по сравнению с декабрем 2018 г., на непродовольственные товары - выросли на 0,4% по сравнению с ноябрем и на 3,7% по сравнению с декабрем 2018 г., на услуги - увеличились на 0,8% и на 6,9% соответственно.

      Рубрики: Статистика, Бывший СССР

      Метки: инфляция, Белоруссия, потребительские цены, Александр Лукашенко, Белстат

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